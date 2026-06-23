NASCAR Brasil: Após vitória em Interlagos, Cacá Bueno mira novos pódios no Velocitta
Piloto do Team RC venceu a Sprint Race e foi ao pódio em São Paulo, e busca entrar no top-5 do campeonato neste final de semana
Cacá Bueno
Foto de: Rodrigo Guimarães
A NASCAR Brasil vai até o Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), neste final de semana para a disputa da quarta etapa da temporada 2026, e Cacá Bueno busca seguir seu bom momento na categoria. O piloto do Team RC venceu a Sprint Race da última etapa, disputada em Interlagos, e subiu na classificação do campeonato, o que planeja seguir no interior paulista.
Além da vitória na Sprint Race, Cacá conquistou a terceira colocação na prova que fechou o final de semana na capital paulista. O resultado alçou o dono do carro número 0 ao sexto lugar da tabela da NASCAR Brasil. Para o Velocitta, o piloto mira novos pódios e vitórias para seguir avançando na tabela.
“A gente vem de uma etapa forte em Interlagos, com vitória na Sprint Race e o terceiro lugar em uma das corridas. Agora vamos para o Velocitta, que é uma pista técnica e onde as ultrapassagens são difíceis. Por isso, é importante ter uma classificação forte para brigar na frente”, disse Bueno.
A programação da NASCAR Brasil no Velocitta tem início na sexta-feira, quando será realizado o primeiro treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação seguida da Sprint Race, com início às 13h. O domingo é reservado para as corridas, marcadas para 9h e 14h15. SBT, RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram as corridas.
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