A Cavaleiro Sports encerrou a temporada 2026 da NASCAR Brasil em grande estilo. O gaúcho Arthur Gama conquistou o título da categoria neste domingo (29), durante a Grande Final disputada no Autódromo Internacional de Brasília (DF), e confirmou o bicampeonato na competição.

A decisão foi marcada por uma disputa intensa até as últimas voltas. Arthur chegou à rodada final como líder do campeonato, com apenas um ponto de vantagem sobre Gabriel Casagrande. Com três corridas programadas ao longo do fim de semana, cada resultado tinha peso decisivo na definição do campeão.

Na corrida 2, disputada neste domingo, Gama terminou na quarta colocação. Na prova que encerrou a temporada, cruzou a linha de chegada em sétimo lugar, resultado suficiente para assegurar a conquista, mesmo com a vitória de seu principal adversário na disputa pelo título.

A conquista representa um resultado expressivo para a Cavaleiro Sports, que em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil colocou seu piloto no lugar mais alto do campeonato. O trabalho de preparação, desenvolvimento dos carros, estratégia e atuação de toda a equipe foram fundamentais para transformar a campanha em título.

Arthur Gama: “É a realização de um sonho”

Para Arthur Gama, o título tem um significado especial. O piloto gaúcho, que construiu uma trajetória de destaque ao longo da temporada, celebra mais uma conquista importante em sua carreira e faz questão de dividir o resultado com todos que participaram dessa jornada.

“É uma emoção muito grande! Trabalhamos muito durante toda a temporada para chegar a esse momento. Sabíamos que seria uma decisão difícil, com adversários muito fortes, e conseguimos fazer o que precisava ser feito. Esse título é resultado de muito trabalho, dedicação e confiança de toda a equipe. Estou muito feliz por conquistar mais esse campeonato e levar esse troféu para casa. É uma conquista de todos nós”, destaca Arthur.

Beto Cavaleiro: “Um título que representa o trabalho de toda a equipe”

O chefe de equipe Beto Cavaleiro também comemora o resultado e destaca a importância da conquista para a história da Cavaleiro Sports.

“Esse título é motivo de muito orgulho para todos nós. A NASCAR Brasil é uma categoria extremamente competitiva e conquistar o campeonato logo no início da nossa trajetória na competição demonstra a força do trabalho que estamos desenvolvendo. O Arthur fez uma temporada fantástica, mostrou maturidade, velocidade e inteligência nos momentos decisivos. Quero parabenizar nosso piloto e agradecer a cada integrante da equipe, aos parceiros e patrocinadores que acreditaram nesse projeto. Esse título é de toda a família Cavaleiro Sports”, afirma Beto.

A conquista de Arthur Gama fecha uma temporada de grandes desafios e resultados para a Cavaleiro Sports, reafirmando a capacidade da equipe de competir em alto nível e brigar por títulos no automobilismo nacional.

Cavaleiro Sports também se destaca com seus outros representantes

Além da conquista de Arthur Gama, a Cavaleiro Sports contou com outros importantes nomes na disputa da temporada 2026 da NASCAR Brasil. Ricardo Zonta, Galid Osman, Denis Navarro e Ricardo Maurício também representaram a equipe ao longo do campeonato, contribuindo para uma temporada de grande competitividade e reforçando a presença da estrutura nas principais disputas da categoria.

Com o título de Arthur Gama, a Cavaleiro Sports encerra o ano celebrando o resultado máximo da competição e reafirmando sua força no automobilismo brasileiro.

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