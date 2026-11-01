Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil
Autódromo catarinense recebe a primeira de duas etapas dos playoffs
Foto de: Divulgacao
A NASCAR Brasil está chegando à reta final da competição, mas isso não impede de algumas estreias ainda acontecerem!
Neste fim de semana, a categoria desembarcou em Chapecó e estreou o novo autódromo catarinense. As obras tivreram início em setembro de 2023 e levou pouco mais de três anos para ficar completamente pronto.
São 1.452 metros de extensão e duas curvas. Diferente da grande maioria das pistas ovais, o traçado de Chapecó é utilizado no sentido horário. Na lista de estatísticas, Gabriel Casagrande já aparece como o primeiro vencedor da história pela NASCAR Brasil.
Alguns pilotos deram seu parecer em relação ao traçado destacando de forma positiva como o traçado proporcionará boas corridas.
"O oval ficou muito bacana porque são duas retas com duas curvas diferentes, nós não temos duas curvas iguais. A primeira curva você contorna um pouco mais rápido, a segunda, é um pouco mais travada. E isso vai proporcionar vácuo, disputas," destacou Casagrande.
Além do traçado em si, os pilotos também trouxeram a importância de ter novas praças disponíveis para o automobilismo brasileiro.
“É sempre legal ter uma iniciativa de novos autódromos, como foi em Cuiabá, aqui em Chapecó e a reforma de Brasília. A gente perdeu muitos autódromos recentemente, e Londrina, Fortaleza e Campo Grande estão em situações difíceis, e perdemos Rio de Janeiro e Curitiba. Estamos em um momento diferente, com novos autódromos e alguns reformados”.
"O oval ser no sentido horário muda, sim, porque você tá virando pro outro lado, para um lado que não é normal. Mas eu gostei bastante, é uma benção o asfalto, tá em ordem, um dos poucos hoje em dia no Brasil. Achei muito muito legal, dá para simular bem umas corridas no exterior em relação a tamanho, ângulo de curva, tudo", apontou Tito Giaffone.
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