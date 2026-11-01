Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Conteúdo especial
NASCAR Brasil Chapecó

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

Autódromo catarinense recebe a primeira de duas etapas dos playoffs

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Autódromo de Chapecó

Foto de: Divulgacao

A NASCAR Brasil está chegando à reta final da competição, mas isso não impede de algumas estreias ainda acontecerem! 

Neste fim de semana, a categoria desembarcou em Chapecó e estreou o novo autódromo catarinense. As obras tivreram início em setembro de 2023 e levou pouco mais de três anos para ficar completamente pronto. 

São 1.452 metros de extensão e duas curvas. Diferente da grande maioria das pistas ovais, o traçado de Chapecó é utilizado no sentido horário. Na lista de estatísticas, Gabriel Casagrande já aparece como o primeiro vencedor da história pela NASCAR Brasil. 

 

Alguns pilotos deram seu parecer em relação ao traçado destacando de forma positiva como o traçado proporcionará boas corridas.

"O oval ficou muito bacana porque são duas retas com duas curvas diferentes, nós não temos duas curvas iguais. A primeira curva você contorna um pouco mais rápido, a segunda, é um pouco mais travada. E isso vai proporcionar vácuo, disputas," destacou Casagrande. 

Além do traçado em si, os pilotos também trouxeram a importância de ter novas praças disponíveis para o automobilismo brasileiro.

“É sempre legal ter uma iniciativa de novos autódromos, como foi em Cuiabá, aqui em Chapecó e a reforma de Brasília. A gente perdeu muitos autódromos recentemente, e Londrina, Fortaleza e Campo Grande estão em situações difíceis, e perdemos Rio de Janeiro e Curitiba. Estamos em um momento diferente, com novos autódromos e alguns reformados”. 

"O oval ser no sentido horário muda, sim, porque você tá virando pro outro lado, para um lado que não é normal. Mas eu gostei bastante, é uma benção o asfalto, tá em ordem, um dos poucos hoje em dia no Brasil. Achei muito muito legal, dá para simular bem umas corridas no exterior em relação a tamanho, ângulo de curva, tudo", apontou Tito Giaffone.

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande vence de ponta a ponta primeira corrida da história em Chapecó

NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Chapecó
NASCAR Brasil: Gabriel Casagrande voa no oval de Chapecó e garante primeira pole dos playoffs

Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027

F1 Academy
F1 Academy
Rafaela Ferreira confirma que retornará ao automobilismo brasileiro em 2027

Últimas notícias

MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP: Moreira aponta problemas na moto da Honda após queda no GP da Malásia

Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Murilo Rocha inaugura pista de Chapecó com pódio na NASCAR Brasil

Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Chapecó
Autódromo de Chapecó conquista pilotos da NASCAR Brasil

MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”

MotoGP
MGP MotoGP
GP da Malásia
MotoGP - Miller se manifesta contra GP do Catar: “Ninguém quer ir, mas corremos o risco de sofrer sanções”