A NASCAR Brasil realizou a primeira corrida da rodada dupla da etapa de Interlagos, neste sábado. Rubens Barrichello foi o grande nome, após triunfar sobre Thiago Camilo, com ambos disputando a P1 até a linha de chegada.

Após a prorrogação, um diferencial da NASCAR, os dois disputaram a vitória até a reta de chegada, com toque entre eles, companheiros de equipe. Cayan Chianca foi o terceiro colocado.

Na categoria Challenge, igualmente disputada, o triunfo foi de Felipinho Tozzo, nono na geral.

A Corrida

Thiago Camilo largou na frente e se manteve assim após a largada, com Rubens Barrichello em segundo e Ricardo Zonta em terceiro. Antes mesmo da segunda volta, o safety car foi acionado, após toques entre Emerson Reck, Tito Giaffone e Antônio Junqueira.

Na relargada, Camilo se manteve à frente e Zonta pressionava Barrichello pela segunda posição, o que acabou se concretizando.

Faltando menos de 11 minutos, Rubinho retomava o segundo posto, com Léo Torres e Galid Osman brigado logo trás, com o piloto da Shell se dando melhor.

Camilo e Rubinho se isolavam pela briga pela P1 com briga intensa quando restavam oito minutos para o final.

Barrichello assumia a liderança com sete minutos para o final, na freada do S do Senna.

Faltando cinco minutos, os cinco primeiros eram Camilo, Barrichello, Zonta, Osman e Cayan Chianca.

Faltando duas voltas, Gui Backes bateu na Curva do Café, trazendo o safety car, fazendo com que a prorrogação fosse ativada.

Na relargada, o grande pega pela vitória, com Rubinho segurando Camilo para a sua primeira vitória na categoria.

Felipinho Tozzo foi o vencedor da categoria Challenge, terminando na nona posição.

Resultados da corrida 1

1) #91 Rubens Barrichello, Full Time, Ford Mustang, 31:29.748

2) #21 Thiago Camilo, Full Time, Ford Mustang, a 0.109

3) #4 Cayan Chianca, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 1.359

4) #99 Galid Osman, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1.405

5) #11 Witold Ramasauskas, Team RC, Chevrolet Camaro, a 1.465

6) #46 Vitor Genz, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 1.526

7) #2 Léo Torres, MX Vogel, Ford Mustang, a 2.800

8) #0 Cacá Bueno, Team RC, Chevrolet Camaro, a 3.492

9) #57 Felipe Tozzo, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, a 3.545

10) #22 Victor Andrade, Full Time, Ford Mustang, a 4.999

11) #83 Gabriel Casagrande, MX Vogel, Ford Mustang, a 5.076

12) #9 Nick Monteiro, CHA, MX Vogel, Ford Mustang, a 5.242

13) #7 Alex Seid /Julio Campos, MX Vogel, Ford Mustang, a 5.287

14) #87 Jorge Martelli, Challenge, Team RC, Chevrolet Camaro, a 6.135

15) #56 Gabryel Romano, Challenge, RMattheis, a Chevrolet Camaro, a 6.401

16) #1 Ricardo Zonta, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 6.995

17) #8 Alfredinho Ibiapina (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 8.411

18) Emerson Reck (rookie), Challenge, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 9.410

19) #10 Adalberto Baptista, CHA, Team RC, Chevrolet Camaro, a 21.491

20) #84 Vinicius Canhedo (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 26.488

21) #28 Gui Backes, Challenge, MX Vogel, Ford Mustang, a +4 Laps

Não classificaram (75% = 12 voltas):

22) #37 Pablo Marçal/Raphael Teixeira, RMattheis, Chevrolet Camaro, a 9 voltas

23) #16 Antonio Junqueira, Challenge, MX Vogel, Ford Mustang, a 12 voltas

24) #15 Tito Giaffone (rookie), Challenge, Full Time, Ford Mustang, a 13 voltas

PIASTRI BATE MAX E É POLE! Ferrari PARA NO Q2, Bortoleto 14º e BATIDAS! Rubinho fala de F1/NASCAR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça à versão em áudio do Podcast Motorsport.com com Felipe Giaffone:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Spotify

Deezer

Amazon Music

Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!