Bueno mira resultados positivos e avanço no campeonato em estreia da NASCAR Brasil em Cuiabá

Piloto que defende o Team RC na NASCAR Brasil, Cacá Bueno disputa neste final de semana a quinta etapa da temporada 2026, marcada para o Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. Será a primeira vez que uma categoria nacional vai usar o anel externo do circuito inaugurado em novembro de 2025, e a expectativa é de uma disputa das mais apertadas na etapa noturna.

Dono de uma vitória em Sprint Race, obtida em Interlagos, e de dois pódios no ano, o dono do carro número 0 destaca a importância da velocidade de reta e do trabalho com o vácuo para uma corrida em um anel externo. Em um final de semana com dinâmica diferente, com as corridas separadas por um curto intervalo, Cacá, atual sexto colocado do campeonato, lembra que o trabalho nos treinos será fundamental.

“Vai ser a primeira vez de todo mundo correndo no anel externo do circuito de Cuiabá, então os treinos serão importantes para conhecer o traçado e acertar o carro. Nesse final de semana as corridas serão seguidas, então a gente precisa encontrar um bom desempenho no carro já para a classificação, pois aí teremos boas chances nas corridas”, diz Cacá Bueno.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta quinta-feira com o primeiro treino livre às 21h35. O segundo treino está programado para 18h10 na sexta-feira e, no mesmo dia, são realizadas a classificação e a Sprint Race a partir de 21h35. A primeira prova está marcada para 18h05 no sábado com e a segunda largada às 18h50 do mesmo dia, com horários de Brasília.

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