A NASCAR Brasil vai até o Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), neste final de semana para a disputa da quarta etapa da temporada 2025. Embalado pelo quarto lugar obtido na Stock Car no último domingo no Velopark e pelas boas atuações na divisão brasileira da categoria americana, Cacá Bueno parte para o veloz circuito de 3.069 metros com boas expectativas junto do Team RC.

O otimismo de Cacá se dá pelo bom retrospecto em Tarumã ao longo da carreira, acumulando, apenas na Stock Car, três vitórias. Pela NASCAR Brasil, será a primeira vez que o piloto vai correr uma etapa no autódromo localizado na região metropolitana de Porto Alegre. Além disso, o experiente piloto vem de duas corridas de recuperação em Interlagos, onde escalou 16 postos para terminar com a oitava posição nas duas disputas.

“Vamos para Tarumã em busca de um pódio na NASCAR Brasil. A gente vem de boas recuperações em Interlagos, onde mostramos que temos ritmo forte. Será importante ter uma boa posição de largada para que a gente possa, de fato, brigar pelas primeiras posições”, disse Cacá Bueno.

A programação da NASCAR Brasil será iniciada nesta sexta-feira (13) com o primeiro treino livre, e terá sequência no sábado, com mais um ensaio, a classificação e a primeira corrida, marcada para 15h15. A prova que fecha a etapa de Tarumã tem largada às 14h15 de domingo. RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram a etapa ao vivo.

