Piloto que faz sua primeira temporada completa na NASCAR Brasil, Cacá Bueno foi ao pódio na corrida que abriu a quarta etapa do campeonato, disputada no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS). Depois de largar da sétima posição, o dono do carro número 0 do Team RC travou boas disputas por posições para completar os 25 minutos de prova com a segunda colocação.

Cacá mostrou força logo no início do dia, marcando o terceiro melhor tempo no treino livre. Na classificação, com apenas duas voltas rápidas, o piloto acabou com a sétima posição, ficando muito perto da pole position com a inversão dos seis primeiros para o grid. Já na corrida, o pentacampeão da Stock Car esteve sempre na luta por um lugar no top 5, e avançou para o terceiro posto já nos momentos finais da corrida. Após uma punição a Léo Torres depois do fim da prova, Cacá subiu de terceiro para segundo.

“A classificação não foi bem como a gente queria, pois fiquei em sétimo, foram três décimos da pole position. Na corrida, fui avançando aos poucos e conseguimos nas voltas finais garantir esse lugar no pódio. Vamos lutar por um novo resultado positivo neste domingo”, disse Cacá Bueno, que tem os patrocínios de Betnacional, ACDelco, PicPay, Tekbond, FP Import, Paraflu, Prime You e Planck.

A NASCAR Brasil fecha a etapa de Tarumã neste domingo (15) com a segunda corrida, marcada para 14h15 e com transmissão de RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube.

