Cacá Bueno encara "maratona de voos" para acompanhar Fluminense e acelerar na NASCAR Brasil em Cascavel

Uma maratona de aeroportos espera o piloto Cacá Bueno para encarar dois grandes compromissos nesta semana. O piloto do Team RC disputará a etapa noturna de Cascavel neste sábado (12) na NASCAR Brasil, mas antes, vai encarar uma sequência de aeroportos após acompanhar o Fluminense na semifinal da Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, em Nova Jersey, nos EUA.

“A expectativa é a melhor possível, podendo unir sempre essas paixões que eu tenho, a de acelerar e também acompanhar o Fluminense. Poder assistir os jogos com meu filho e minha família no Mundial tem sido incrível e o pensamento também já está lá no Brasil para corrermos em Cascavel”, afirma Cacá.

A sequência de voos realmente impressiona. Cacá já estava nos EUA após acompanhar a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Al Hilal, em Orlando. Nesta segunda-feira (7), o piloto voou para Nova York e a volta ao Brasil será intensa e cheia de escalas, passando por Miami, Panamá, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e mais duas horas de viagem de carro até o Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel (PR).

A programação da NASCAR Brasil no circuito paranaense será iniciada nesta sexta-feira com o shakedown, uma sessão extra e o primeiro treino oficial. O sábado terá mais um treino livre na parte da manhã, classificação às 14h30 e a corrida de 100 milhas partir de 17h40, com previsão de 1h10 de duração.

