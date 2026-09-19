Cacá Bueno larga na sexta fila em Curvelo após classificação apertada no circuito oval
Piloto do Team RC destaca falta de velocidade como maior dificuldade da classificação neste sábado
Foto de: Rodrigo Guimarães
Um dos pilotos mais rápidos no oval de Curvelo na temporada passada, Cacá Bueno encontrou grandes desafios para a classificação deste sábado (19), no Circuito dos Cristais, pela NASCAR Brasil. O piloto do Team RC vai largar na sexta fila neste domingo, após estar entre os mais rápidos da sexta-feira.
“Estava olhando a telemetria agora e vendo a diferença para os meus companheiros de equipe que classificaram melhor e a diferença praticamente está só na reta. O carro ficou muito dianteiro na classificação e o motor desde as últimas etapas não ajuda muito. Não está tão ruim quanto em Londrina, mas continua complicado. Em uma pista que só tem duas curvas, a reta conta muito. Então eu tomei um décimo em uma reta, um pouquinho menos na outra, e com um décimo e meio a gente estaria em terceiro”, explica Cacá.
“No vácuo o carro se comporta bem, mas também temos que ver porque mesmo com a falta de velocidade de reta fomos quarto ontem no treino 1, sétimo hoje pela manhã, então o carro se comportava melhor. Na classificação estava um pouquinho mais frio e o carro acabou saindo de frente. Então, aliado a esse pouquinho que falta de motor e o carro muito dianteiro, isso acabou punindo a gente. As diferenças são apertadas, mas vou largar no meio do pelotão, então pelos menos vão ser duas provas bem divertidas”, completa Cacá.
A corrida 1 será realizada às 9h da manhã deste domingo e a prova 2 está marcada para 14h10. SBT, ESPN, Disney+ e YouTube exibem a etapa.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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