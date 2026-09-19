Um dos pilotos mais rápidos no oval de Curvelo na temporada passada, Cacá Bueno encontrou grandes desafios para a classificação deste sábado (19), no Circuito dos Cristais, pela NASCAR Brasil. O piloto do Team RC vai largar na sexta fila neste domingo, após estar entre os mais rápidos da sexta-feira.

“Estava olhando a telemetria agora e vendo a diferença para os meus companheiros de equipe que classificaram melhor e a diferença praticamente está só na reta. O carro ficou muito dianteiro na classificação e o motor desde as últimas etapas não ajuda muito. Não está tão ruim quanto em Londrina, mas continua complicado. Em uma pista que só tem duas curvas, a reta conta muito. Então eu tomei um décimo em uma reta, um pouquinho menos na outra, e com um décimo e meio a gente estaria em terceiro”, explica Cacá.

“No vácuo o carro se comporta bem, mas também temos que ver porque mesmo com a falta de velocidade de reta fomos quarto ontem no treino 1, sétimo hoje pela manhã, então o carro se comportava melhor. Na classificação estava um pouquinho mais frio e o carro acabou saindo de frente. Então, aliado a esse pouquinho que falta de motor e o carro muito dianteiro, isso acabou punindo a gente. As diferenças são apertadas, mas vou largar no meio do pelotão, então pelos menos vão ser duas provas bem divertidas”, completa Cacá.

A corrida 1 será realizada às 9h da manhã deste domingo e a prova 2 está marcada para 14h10. SBT, ESPN, Disney+ e YouTube exibem a etapa.

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