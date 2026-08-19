Piloto que defende o Team RC na NASCAR Brasil, Cacá Bueno disputa neste final de semana a sexta etapa da temporada 2026, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), de olho em um lugar no pódio. O dono do carro número 0 busca avançar na classificação e mira resultados positivos na corrida, a penúltima antes do encerramento da primeira fase do campeonato.

Cacá vem de uma etapa em que demonstrou bom ritmo em Cuiabá, quando andou forte na classificação após evoluir o carro durante os treinos livres para, depois, obter o segundo lugar na Sprint Race. Para a etapa no norte paranaense, o piloto, que gosta do traçado de 3.145 metros, espera voltar a lutar pelas primeiras posições.

“Eu gosto de Londrina por ser uma pista em que meu estilo de pilotagem costuma combinar com o traçado. A gente vem de uma etapa em Cuiabá em que andamos bem nos treinos e na Sprint Race, e espero que a gente possa seguir forte para conseguir brigar por pódios nas duas corridas do final de semana”, disse Cacá Bueno.

Na atual temporada da NASCAR Brasil, Cacá possui uma vitória em Sprint Races, conquistada em Interlagos, além de dois pódios nas corridas principais. Atualmente, o piloto do Team RC aparece na sétima posição do campeonato e na zona de classificação para os playoffs que definirão o campeão da temporada de 2026.

A programação da sexta etapa da NASCAR Brasil terá início nesta sexta-feira, quando ocorrem um treino extra e a primeira sessão livre. O sábado terá mais um ensaio e a classificação com a Sprint Race, a partir de 14h05. As corridas estão marcadas para o domingo, às 9h e 14h.

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