Cacá Bueno segue na NASCAR Brasil e renova com a Team RC para 2026
Multicampeão do automobilismo brasileiro mantém parceria após vice na Special Edition e inicia nova temporada mirando a disputa direta pelo título com o novo carro da categoria
A temporada 2026 da NASCAR Brasil Series terá novamente um dos maiores nomes do automobilismo nacional no grid. O multicampeão Cacá Bueno renovou com a Team RC e dará continuidade ao projeto iniciado em sua temporada de estreia na categoria.
O primeiro ano de Bueno na NASCAR Brasil foi marcado por competitividade e evolução ao longo do campeonato. O piloto encerrou a temporada como vice-campeão da Special Edition e conquistou o quarto lugar na disputa pelo Troféu Overall, resultados que refletiram o crescimento da equipe durante o calendário, especialmente no segundo semestre.
“Fizemos uma grande temporada; obviamente, na questão de pontos, marcamos muito mais no segundo semestre. Pecamos, talvez, eu me envolvendo em alguns acidentes e a equipe por não conhecer tanto o carro — tivemos algumas quebras. Já estamos mais alinhados e o carro novo com certeza vai colaborar também na questão das quebras”, disse.
A renovação também passa pela história construída entre piloto e equipe ao longo dos anos no automobilismo brasileiro. Para Bueno, seguir na Team RC sempre foi o caminho natural.
“Era um desejo meu. Logicamente, o primeiro desejo era continuar no campeonato e o segundo era continuar na mesma equipe. É uma equipe em que eu já fui campeão de Stock Car e na Endurance, então conheço muito bem os integrantes e sei da capacidade técnica deles. Independentemente se a gente ganhou no último campeonato, era onde eu queria estar e estou bem feliz com a renovação”, afirmou.
A nova temporada também marcará a estreia de um importante avanço técnico na categoria: o NASCAR Brasil RiSE26. O novo modelo chega mais leve e com melhorias em tecnologia, acabamento e performance, prometendo corridas ainda mais rápidas e competitivas.
“É um passo à frente que a categoria dá em tecnologia, acabamento e qualidade; acho que isso era o principal, mais até do que a velocidade. Mas, junto, vem a velocidade: exatamente pelo carro ser mais leve, vai acabar sendo mais rápido”, comentou.
Com a parceria renovada e mais experiência acumulada na categoria, Cacá Bueno inicia a temporada 2026 com o mesmo objetivo que move qualquer piloto quando o motor liga no grid: lutar pelas primeiras posições e entrar na briga pelo título da NASCAR Brasil.
CALENDÁRIO DA NASCAR BRASIL SERIES 2026
Evento Pré-temporada – 15 de Março – Circuito Panamericano Pirelli
1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)
2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)
3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)
4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)
5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)
6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)
7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)
8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)
9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)
