Caçula do grid da NASCAR Brasil, Rocha defende a liderança do Rookie of the Year em Cuiabá

Liderando os novatos da NASCAR Brasil, Murilo Rocha se prepara para a quinta etapa da competição, em mais uma pista nova para ele. Piloto mais jovem no grid, o sorocabano leva seu Ford Mustang #55 para a estreia no circuito de Cuiabá, enfrentando o desafio extra de um final de semana noturno.

Enfrentar o desconhecido não será surpresa para Murilo nessa temporada. O piloto de 16 anos fez suas duas primeiras corridas da temporada em locais que ainda não conhecia: Cascavel-PR e Santa Cruz do Sul-RS.

Nas etapas 3 e 4, correndo por Interlagos e Velocitta, circuitos que conheceu durante sua campanha de vice-campeão na última temporada da F4 Brasil, o piloto disparou. Primeira classificação para Sprint Race, primeiros pódios e primeira vitória na classe Challenge. Com este desempenho, Murilo assumiu a liderança entre novatos, quarta posição na classe Challenge e fecha o top 10 na tabela geral.

A familiaridade trouxe resultados. Agora, o piloto busca replicar o bom desempenho, dessa vez em uma pista ainda não desbravada, mas com uma importante observação. Murilo está habituado ao carro, diferente das duas primeiras etapas no Sul. Com isso, o jovem busca manter boa fase para continuar liderando entre os ‘rookies’ e subir nas outras classificações.

A estreia em Cuiabá não será apenas para Murilo. É a primeira vez que a NASCAR Brasil corre em Cuiabá (MT). O final de semana será totalmente noturno, incluindo a “Night Challenge”, duas corridas que totalizam 100 milhas, para concluir as atividades.

O final de semana da NASCAR Brasil contará com dois treinos livres, a qualificação na sexta-feira e as duas corridas no sábado. A transmissão será dos canais oficiais da categoria no YouTube.

"É uma pista nova e vai ser minha primeira experiência. Espero conseguir uma adaptação rápida já nos treinos, para poder disputar na ponta e conseguir bons resultados. Conto com a torcida de todos", disse Rocha.



NASCAR Brasil - Etapa 5 - Cuiabá (*)



Quinta-feira, 30 de julho

17:50 — Shakedown

18:45 — Treino Extra

21:35 — Treino Livre 1



Sexta-feira, 31 de julho

18:10 — Treino Livre 2

21:35 — Classificação

22:25 — Largada Sprint Race



Sábado, 1º de agosto

18:08 — Largada Corrida 1

18:49 — Largada Corrida 2

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