Camilo lidera primeiro treino da NASCAR Brasil no Velocitta; sessão é marcada por bandeira vermelha
Galid Osman e Arthur Gama completaram os três primeiros
Thiago Camilo; NASCAR Brasil
Foto de: Luciano Santos
A NASCAR Brasil deu início à quarta etapa da temporada 2026 neste fim de semana no Autódromo Velocitta com a realização do primeiro treino livre. A liderança ficou com Thiago Camilo, piloto da Full Time Sports e que briga pela liderança do campeonato, que fez o tempo de 1m38s384.
A sessão de treinos teve 45 minutos de duração, mas precisou ser paralisada com pouco mais de 20 minutos por conta de uma bandeira vermelha causada pelo líder do campeonato Nicolas Costa, Quando a pista foi liberada novamente, todos os pilotos aproveitaram o tempo restante.
Galid Osman, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado, 0s308 atrás de Camilo e Arthur Gama, quinto colocado na tabela de classificação geral, completou os três primeiros do primeiro treino.
As atividades da NASCAR Brasil continuam neste sábado (27) com o segundo treino livre a partir das 9h40 (Brasília).
Resultado treino livre 1
1 - Thiago Camilo
2 - Galid Osman
3 - Arthur Gama
4 - Victor Andrade
5 - Denis Navarro
6 - Vitor Genz
7 - Ricardo Zonta
8 - Gui Backs
9 - Firas Fahs
10 - Murilo Rocha
11 - Alfredinho Ibiapina
12 - Jorge Martelli
13 - Witold Ramasauskas
14 - Cacá Bueno
15 - Felipe Tozzo
16 - Tatiana Calderón
17 - Tito Giaffone
18 - Bruna Tomaselli
19 - Gustavo Bandeira
20 - Julinho Berlanda
21 - Ricardo Maurício/Seid
22 - Dudes Castroneves
23 - Gabriel Casagrande
24 - Nicolas Costa
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