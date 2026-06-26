A NASCAR Brasil deu início à quarta etapa da temporada 2026 neste fim de semana no Autódromo Velocitta com a realização do primeiro treino livre. A liderança ficou com Thiago Camilo, piloto da Full Time Sports e que briga pela liderança do campeonato, que fez o tempo de 1m38s384.

A sessão de treinos teve 45 minutos de duração, mas precisou ser paralisada com pouco mais de 20 minutos por conta de uma bandeira vermelha causada pelo líder do campeonato Nicolas Costa, Quando a pista foi liberada novamente, todos os pilotos aproveitaram o tempo restante.

Galid Osman, da Cavaleiro Sports, foi o segundo colocado, 0s308 atrás de Camilo e Arthur Gama, quinto colocado na tabela de classificação geral, completou os três primeiros do primeiro treino.

As atividades da NASCAR Brasil continuam neste sábado (27) com o segundo treino livre a partir das 9h40 (Brasília).

Resultado treino livre 1

1 - Thiago Camilo

2 - Galid Osman

3 - Arthur Gama

4 - Victor Andrade

5 - Denis Navarro

6 - Vitor Genz

7 - Ricardo Zonta

8 - Gui Backs

9 - Firas Fahs

10 - Murilo Rocha

11 - Alfredinho Ibiapina

12 - Jorge Martelli

13 - Witold Ramasauskas

14 - Cacá Bueno

15 - Felipe Tozzo

16 - Tatiana Calderón

17 - Tito Giaffone

18 - Bruna Tomaselli

19 - Gustavo Bandeira

20 - Julinho Berlanda

21 - Ricardo Maurício/Seid

22 - Dudes Castroneves

23 - Gabriel Casagrande

24 - Nicolas Costa

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