Camilo se vê correndo pela NASCAR Brasil até o fim da carreira

A NASCAR Brasil inicia a temporada de 2025 neste fim de semana em Campo Grande, trazendo vários rostos novos à categoria, dentro e fora dos carros. Mas um deles, apesar de novo para este campeonato, é um velho conhecido desde os tempos de GT Sprint Race.

Thiago Camilo retornou ao campeonato, depois de ser um dos embaixadores da categoria e, por ele, não haveria o período sabático que ele enfrentou nos últimos anos.

"Estou muito feliz de poder voltar. A verdade é que nunca queria ter saído, mas aconteceram algumas coisas que me fizeram deixar o projeto de lado momentaneamente", disse Camilo com exclusividade ao Motorsport.com. "Eu vejo a chegada das principais equipes como uma evolução técnica muito grande."

"Ainda é o começo de tudo, acredito que vai ser uma construção de anos, mas isso com certeza foi um motivo de ter atraído mais pilotos profissionais, deles também passarem a enxergar aqui como uma oportunidade boa de remuneração."

Agora de volta, Camilo se vê na categoria para muitos mais anos: "Tenho uma intimidade legal com o Tom (Danemiller), que é o cara da NASCAR, representante aqui, ele me contou coisas legais que me deixaram entusiasmado e acho que nessa fase da minha carreira, com 40 anos, acho que tenho que pensar um pouco mais na NASCAR mesmo, porque quem sabe seja uma continuação da Stock Car."

Quando questionado sobre se pensa em aposentadoria, ele pegou como referência o seu companheiro de equipe na NASCAR Brasil.

"Não, ainda não, mas eu vejo o Rubens aí com 52 anos, ele não deixa ninguém pensar nisso, o Rubinho é o cara que eu sempre falei, ele é fora da curva em relação a gostar e amar aquilo que ele faz."

"Eu, sinceramente, não sei se com 52 anos eu vou ter essa vontade que ele tem de estar em um carro de corrida, de vir para um final de semana, de participar de todo o processo, de passar dificuldades com problemas, porque é um esporte complicado e exige muita entrega dos pilotos. Eu espero ter velocidade, ter condição de disputar, mas com 40 anos, com esse corpo aqui de 28, tenho muita linha para queimar ainda", brincou.

F1 2025: Piastri NÃO DÁ CHANCE e vence! Lando 2º, Russell 3º, BORTOLETO À FRENTE DE HULK. Max 4º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #326 – Christian Fittipaldi manda real sobre estreia de Bortoleto, Hamilton “apago” e McLaren favorita

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!