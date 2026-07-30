Casagrande busca liderança da NASCAR Brasil em Cuiabá

A temporada 2026 da NASCAR Brasil vai entrando na reta decisiva e o desafio deste sábado será no Autódromo de Cuiabá (MT), pista que receberá a categoria pela primeira vez no Night Challenge.

De acordo com Gabriel Casagrande, tricampeão da NASCAR Special Edition e campeão overall, um dos principais desafios do final de semana será o calor para os pilotos (previsão de 37ºC de máxima), além da programação prever duas corridas em sequência.

“Nós vamos ter grandes desafios para enfrentar em Cuiabá. O calor talvez seja o maior ali de dentro do carro, mas ainda bem que na NASCAR a gente tem a janela aberta para ventilar um pouco. É uma pista de curvas de alta velocidade, então o carro precisa estar bem preparado”, diz Casagrande.

Vencedor nas etapas de Cascavel (PR) e Santa Cruz do Sul (RS), Casagrande acumula 109 pontos na tabela, ocupa a terceira colocação e está a 10 do líder. O paranaense elogiou a iluminação da pista cuiabana e espera por provas bem emocionantes.

“A experiência de correr à noite em Cuiabá é muito boa. Nós já aceleramos lá duas vezes em outra categoria, a iluminação é realmente sensacional e esperamos que seja um grande espetáculo para todos. Teremos essa novidade de serem duas corridas bem próximas uma da outra, então temos que nos preocupar em ter o carro em boas condições para aguentar as duas provas”, completa.

As atividades da NASCAR Brasil começam nesta quinta-feira com o primeiro treino livre às 21h35. O segundo treino está programado para 18h10 no sábado e no mesmo dia acontece a sequência com classificação seguida da Sprint Race a partir de 21h35. A primeira prova está marcada para 18h05 no sábado com e a segunda larga a partir de 18h50 no domingo (horários de Brasília).

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