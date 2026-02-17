Casagrande detalha experiência na NASCAR, com sequência de top 5 e Daytona 500

A NASCAR realizou nos últimos dias a chamada Speedweeks, culminando na tradicional Daytona 500 neste domingo, que teve transmissão ao vivo do canal do Motorsport.com na PhizTV. Clique aqui para assistir.

Além de eventos no Daytona International Speedway, o New Smyrna Speedway também recebe corridas de diversas categorias chanceladas pela NASCAR. Entre os pilotos,um brasileiro conhecido e laureado em seu País, Gabriel Casagrande.

No ano passado, o paranaense já teve um gostinho de competir, e vencer no oval de meia milha da Flórida. Em 2026, Casagrande pôde fazer três provas nos Pro Late Models, conquistando três resultados entre os cinco primeiros: dois segundos lugares e o P4 em sua última prova.

“As corridas aqui foram legais”, disse Casagrande em entrevista exclusiva ao Motorsport.com. “É claro que o carro e a pista são completamente diferentes de tudo que a gente tem no Brasil, você tem que ter um tempo de adaptação. Eu demorei pelo menos uns dois treinos de 40 minutos para ficar confortável com tudo que eu queria. Classifiquei em quarto e cheguei em segundo naquela corrida que me bateram. Fui para trás e fiquei bem feliz com meu desempenho, tendo aproveitado as bandeiras amarelas, mas consegui subir, ultrapassando o pessoal, foi bem legal.”

“As outras duas corridas que foram na quarta e na quinta passada eu já estava mais ambientado, precisando de poucas voltas para fazer os tempos, foi bem legal. O segundo lugar na quarta-feira foi bacana, é claro que a gente queria ter vencido, mas tinha um outro piloto que estava voador. E na quinta-feira eu fiquei um pouco decepcionado comigo mesmo porque a gente não conseguiu fazer um acerto que fosse bom.”

Mais do que ambientado, Casagrande ressaltou o fato de as corridas na pista serem frequentadas pelos mais qualificados pilotos de Late Models, além de figuras conhecidas da NASCAR Cup Series.

“Eu estava batendo de frente com os caras. É um campeonato que eles fazem bem forte, é o campeonato mais famoso de New Smyrna, que é na semana que antecede as 500 milhas de Daytona. Então, bastante gente estava ali correndo, acho que teve uma corrida que o Carson Hocevar correu, uma outra de Modified que estava o Ryan Preece, então vem bastante gente correr.”

“Fiquei bem contente de ter competido de igual para igual com eles, é claro que tem sempre alguma coisinha que a gente pode melhorar, mas pelo que eu escutava da equipe, o meu trabalho foi muito bem feito. Acho que os patrocinadores (Surf USA) e os patrocinadores deles daqui ficaram bem contentes.”

“Quem também fez isso acontecer foi a NASCAR Brasil, por meio do Carlos Col do Thiago Marques e do Tom Dannemiller, eles que me colocaram aqui novamente, então sou muito grato a eles e acho que eles ficaram felizes também de ver porque um piloto brasileiro vindo de fora tendo pouca experiência, bater de frente com os caras aqui é muito legal é muito importante para eles verem o nível de pilotos que eles têm na categoria e eu fico feliz por ser o escolhido para ter esse pontapé inicial dessas trocas de experiências entre o Brasil e os Estados Unidos.”

“Não sei como vai ser no futuro. É claro que eu quero voltar a fazer corridas aqui, mas estou confirmado na Stock Car, na NASCAR Brasil e na Porsche Cup Endurance também, então são 24 finais de semana de corrida já confirmados. Além disso, tem a vinda da minha filha que está marcada para nascer no meio do ano, então, com certeza, o tempo vai ser bem escasso, mas vamos fazer de tudo para estar aqui.”

Daytona 500 impressionou

Além de competir, Casagrande também teve a oportunidade de acompanhar in loco a 68ª edição da Daytona 500, vencida por Tyler Reddick. Sobre a experiência, o piloto se disse impressionado, avaliando o evento como maior até mesmo que uma corrida de F1.

“Achar a palavra é muito difícil porque, para mim, foi o maior evento automobilístico que eu compareci, inclusive maior que F1. É algo impressionante, a paixão que os americanos têm pelo automobilismo, como eles sabem fazer o show, como eles sabem entreter as pessoas que estão no autódromo.”

“Minha noiva estava comigo e ela falou que em momento algum você para de escutar barulho de carro ou das caixas de som ao longo do paddock. Ali nas garagens e nos pits sempre tem alguma atração para o público. A forma com que você tem essa proximidade com os carros é diferente do que em outros lugares do mundo, então você é literalmente liberado para estar em tudo que é lugar, você está perto dos pilotos, perto do trabalho das equipes.”

“Conheci bastante gente legal, tive a oportunidade de ver o driver's meeting, que não é uma coisa tão fácil de entrar, conheci algumas pessoas muito importantes, bati um papo com o Jim France, além de ter conversado novamente com o Ben Kennedy, que eu tinha conhecido numa outra oportunidade. Pude bater um papo com o Jimmie Johnson que, para mim, é o melhor de todos que já esteve aqui, sete vezes campeão.”

“Foram duas semanas maravilhosas para quem é um fã de automobilismo, que vive do automobilismo como é o meu caso e, de novo, eu sei que é difícil, eu já falei em outras oportunidades, eu sei que é difícil, mas eu estou fazendo tudo que eu posso como piloto, tentando é mexer os pauzinhos para que a gente possa um dia ter uma oportunidade de estar por aqui. A gente sabe com o complicado a questão da moeda, dos custos altos aqui, inclusive para quem é daqui, mas é um sonho e é permitido sonhar. Então a gente vai em busca de realizar.”

