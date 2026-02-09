Pular para o conteúdo principal

NASCAR Brasil

Casagrande faz grande corrida de recuperação e conquista 2º lugar no oval em New Smyrna

Após toque nas primeiras voltas, brasileiro faz várias ultrapassagens e é destaque em categoria base da NASCAR americana

Redação Motorsport.com
Publicado:
Gabriel Casagrande

Gabriel Casagrande voltou a ser destaque no Pro Late Models em New Smyrna, na Flórida, ao conquistar o segundo lugar em prova realizada no circuito oval neste domingo (8). Competindo em uma das categorias de acesso da NASCAR americana e com apoio da NASCAR Brasil, Casagrande fez uma prova de recuperação com diversas ultrapassagens durante as 60 voltas.

Leia também:

“Conseguimos o segundo lugar da classificação e isso já mostrava que teríamos um ritmo muito bom para a corrida. Foi uma corrida especial principalmente pela diversão. Eu tinha largado em terceiro e tive um toque na quinta volta. Eu caí lá para 25º, até achei que tínhamos problema no carro por conta da batida, mas conseguimos voltar para a corrida e depois foi uma prova maravilhosa em que vim conseguindo ultrapassar os adversários e subindo as posições”, explicou Casagrande.

Casagrande correu com o carro #96 da equipe Nexus Racing, justamente pelo mesmo time em que venceu o Pro Late Model Challenge Twin 50s em abril do ano passado.

“Acredito até que se tivéssemos mais algumas voltas poderíamos conquistar a vitória, mas estou muito feliz. Eu corro de novo na quarta-feira e na quinta-feira, então vamos ter outras oportunidades para buscar a vitória” completou Casagrande.

MAX WILSON DETONA REGRAS de '26, fala a REAL sobre HAMILTON, BORTOLETO e VERSTAPPEN e avalia equipes

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

