Cavaleiro Sports encara desafio do Velocitta na quarta etapa da NASCAR Brasil 2026

A Cavaleiro Sports volta à pista neste fim de semana para a disputa da quarta etapa da NASCAR Brasil Series 2026, marcada entre os dias 26 e 28 de junho no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A rodada promete fortes emoções em um dos traçados mais desafiadores do automobilismo brasileiro, palco de duas corridas válidas pelo campeonato.

Em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, o time comandado por Beto Cavaleiro, que conta com o ex-F1 Ricardo Zonta, com o tricampeão da Stock Car Ricardo Maurício, com os experientes Denis Navarro e Galid Osman, e com o jovem talento primeiro campeão da NASCAR Brasil Arthur Gama, segue consolidando sua presença na categoria e chega motivado após as primeiras etapas do campeonato. O Velocitta representa mais um importante teste para pilotos, engenheiros e mecânicos, especialmente pelas características técnicas do circuito paulista.

Considerado um dos autódromos mais modernos do país, o Velocitta conta com 14 curvas e será utilizado em sua configuração curta, com aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão. Entre os pontos mais conhecidos estão a Curva da Caipirinha, inspirada na lendária Eau Rouge de Spa-Francorchamps, e a Ferradura, setores que exigem precisão, coragem e acerto refinado dos carros.

A programação começa na sexta-feira (26) com o Treino Extra e o primeiro Treino Livre. No sábado (27), os pilotos retornam à pista para o segundo treino oficial, seguido pela classificação e pela Sprint Race, que distribuirá pontos importantes e ajudará a definir o cenário para as corridas principais. O domingo (28) reserva a Corrida 1 pela manhã e a Corrida 2 durante a tarde, encerrando mais um capítulo da temporada.

A etapa marca a décima passagem da NASCAR Brasil pelo Velocitta desde a estreia da categoria no circuito, em 2023. Ao longo dos últimos anos, o autódromo se consolidou como uma das principais praças do campeonato, proporcionando disputas equilibradas e grandes desafios aos competidores.

A expectativa da Cavaleiro é aproveitar o fim de semana para evoluir o desempenho dos carros, maximizar a pontuação e seguir firme na luta pelas primeiras posições do campeonato em uma temporada marcada pela chegada do novo modelo RISE 26, que trouxe mudanças significativas para a categoria.

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