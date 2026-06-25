Cavaleiro Sports encara desafio do Velocitta na quarta etapa da NASCAR Brasil 2026
Equipe busca somar pontos importantes em um dos circuitos mais técnicos do calendário nacional
Ricardo Zonta
Foto de: Jose Mario Dias
A Cavaleiro Sports volta à pista neste fim de semana para a disputa da quarta etapa da NASCAR Brasil Series 2026, marcada entre os dias 26 e 28 de junho no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). A rodada promete fortes emoções em um dos traçados mais desafiadores do automobilismo brasileiro, palco de duas corridas válidas pelo campeonato.
Em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, o time comandado por Beto Cavaleiro, que conta com o ex-F1 Ricardo Zonta, com o tricampeão da Stock Car Ricardo Maurício, com os experientes Denis Navarro e Galid Osman, e com o jovem talento primeiro campeão da NASCAR Brasil Arthur Gama, segue consolidando sua presença na categoria e chega motivado após as primeiras etapas do campeonato. O Velocitta representa mais um importante teste para pilotos, engenheiros e mecânicos, especialmente pelas características técnicas do circuito paulista.
Considerado um dos autódromos mais modernos do país, o Velocitta conta com 14 curvas e será utilizado em sua configuração curta, com aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão. Entre os pontos mais conhecidos estão a Curva da Caipirinha, inspirada na lendária Eau Rouge de Spa-Francorchamps, e a Ferradura, setores que exigem precisão, coragem e acerto refinado dos carros.
A programação começa na sexta-feira (26) com o Treino Extra e o primeiro Treino Livre. No sábado (27), os pilotos retornam à pista para o segundo treino oficial, seguido pela classificação e pela Sprint Race, que distribuirá pontos importantes e ajudará a definir o cenário para as corridas principais. O domingo (28) reserva a Corrida 1 pela manhã e a Corrida 2 durante a tarde, encerrando mais um capítulo da temporada.
A etapa marca a décima passagem da NASCAR Brasil pelo Velocitta desde a estreia da categoria no circuito, em 2023. Ao longo dos últimos anos, o autódromo se consolidou como uma das principais praças do campeonato, proporcionando disputas equilibradas e grandes desafios aos competidores.
A expectativa da Cavaleiro é aproveitar o fim de semana para evoluir o desempenho dos carros, maximizar a pontuação e seguir firme na luta pelas primeiras posições do campeonato em uma temporada marcada pela chegada do novo modelo RISE 26, que trouxe mudanças significativas para a categoria.
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