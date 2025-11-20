O Autódromo de Interlagos (SP), nos dias 6 e 7 de dezembro, receberá a decisão da temporada 2025 da NASCAR Brasil com um elemento extra de rivalidade: além dos pilotos na pista, os chefes de equipe também chegam como protagonistas na disputa pelo título Overall.

De um lado, Maurício Ferreira, da Full Time Sports, com dois Ford Mustang candidatos ao título pilotados por Rubens Barrichello (#91) e Thiago Camilo (#21). Do outro, Marcel Campos, da Team RC, também leva um dos nomes fortes para a batalha final: Galid Osman (Chevrolet Camaro #99).

A temporada elevou o nível de competitividade e colocou as estruturas técnicas ao centro da disputa. Ambas as equipes chegam à grande final com chances reais de título, transformando o duelo em uma espécie de “confronto de estratégias” nos bastidores.

Ao analisar o ano, Marcel Campos ressalta o crescimento da equipe Team RC e o desafio técnico envolvendo múltiplos carros ao longo do campeonato, destacando a consistência e evolução.

“Trabalhamos tecnicamente com seis carros e aprendemos muito sobre o formato da categoria. Chegar à final disputando títulos no Overall e na Special Edition representa um objetivo alcançado. O diferencial da equipe tem sido a consistência de performance”, afirmou.

“Para Interlagos, o foco é total. Vamos com muita vontade de vencer. O clima no box é sempre de confiança e esperança. Não temos uma estratégia especial, apenas cuidado máximo na preparação dos carros”, acrescentou.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time Sports, valoriza o desempenho constante da equipe, que chega à final com dois pilotos experientes na disputa direta e técnica.

“Levar o Rubens e o Thiago para a decisão mostra que fizemos um trabalho sólido ao longo da temporada. A competitividade da NASCAR Brasil atingiu um patamar muito alto, e isso nos motiva a buscar ainda mais”, declarou.

Sobre o duelo técnico com a Team RC, Ferreira reforça a importância da rivalidade saudável. “A disputa contra o Marcel e a equipe dele é extremamente técnica e positiva para o campeonato. Sabemos da força da Full Time. Chegamos preparados para qualquer cenário”, disse Maurício.

Para a decisão em Interlagos, o chefe de equipe destaca planejamento e precisão. “Interlagos exige execução perfeita. Não trabalhamos com estratégias mirabolantes, e sim com preparação detalhada e confiança nos nossos pilotos”, reforçou.

Uma decisão que também acontece nos boxes

Com as duas equipes chegando ao fim da temporada em condições de disputar o título, a decisão promete não apenas uma corrida intensa, mas também um embate de leituras estratégicas, escolhas de acerto e gerenciamento de prova — um verdadeiro duelo entre Marcel Campos e Maurício Ferreira pelo troféu máximo da NASCAR Brasil Series 2025.

Classificação do Overall até a 8ª etapa da temporada 2025:

NASCAR Brasil

1) #91 Rubens Barichello, 270 pontos

2) #21 Thiago Camilo, 251

3) #99 Galid Osman, 227

4) #0 Cacá Bueno, 206

5) #46 Vitor Genz, 189

6) #83 Gabriel Casagrande, 187

7) #87 Jorge Martelli, 172

8) #8 Alfredinho Ibiapina, 146

9) #2 Léo Torres , 129

10) #22 Victor Andrade , 122

11) #57 Felipe Tozzo, 97

12) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 112

13) #11 Witold Ramasauskas , 102

14) #28 Gui Backes , 98

15) #15 Tito Giaffone, 77

16) #1 Ricardo Zonta, 67

17) #77 Valdeno Brito, 59

18) #4 Cayan Chianca , 37

19) #16 Antonio Junqueira , 36

20) #10 Adalberto Baptista, 26

21) #22 Felipe Bartz, 21

22) #56 Gabryel Romano , 20

23) #44 João Barion, 17

24) #37 Raphael Teixeira, 14

25) #88 Beto Monteiro, 11

26) #9 Nick Monteiro , 11

27) #55 Brendon Zonta, 11

28) #17 Pietro Rimbano, 11

29) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 8

30) #6 Lourenço Beirão, 8

31) #34 Dudes Castroneves, 8

32) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

33) #76 Pedro Bezerra, 2

34) #84 Vinicius Canhedo, 1

35) #10 Bruno Baptista, 1

36) #3 Gianluca Petecof, 0

37) #14 Thiago Lopes, 0

38) #39 Marcel Jorand, 0

39) #78 Léo Yoshii, 0

40) #37 Daniel Mencacci, 0

41) #37 Pablo Marçal, 0

42) #12 Emerson Reck, 0

Challenge:

1) #87 Jorge Martelli, 308 pontos

2) #8 Alfredinho Ibiapina, 299

3) #57 Felipe Tozzo, 249

4) #28 Gui Backes , 235

5) #15 Tito Giaffone, 224

6) #10 Adalberto Baptista, 144

7) #56 Gabryel Romano , 139

8) #84 Vinicius Canhedo, 117

9) #9 Nick Monteiro , 90

10) #55 Brendon Zonta, 34

11) #44 João Barion, 25

12) #12 Emerson Reck, 18

13) #34 Dudes Castroneves, 18

14) #78 Léo Yoshii, 16

15) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 14

16) #76 Pedro Bezerra, 14

17) #14 Thiago Lopes, 12

18) #10 Bruno Baptista, 12

19) #39 Marcel Jorand, 7

20) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

Calendário da NASCAR Brasil Series 2025:

Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS

Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)

Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)

Etapa 4 - 15/06 – Tarumã/RS (#inverserace)

Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)

Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)

Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)

Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)

Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

