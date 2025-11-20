Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
NASCAR Brasil Interlagos II

Chefes de equipe entram em "duelo técnico" na disputa pelo título overall da NASCAR Brasil

Lideranças de Team RC e Full Time travam disputa estratégica e promete marcar a definição do campeonato em Interlagos

Redação Motorsport.com
Publicado:
Maurício Ferreira, Marcel Campos

Foto de: Divulgacao

O Autódromo de Interlagos (SP), nos dias 6 e 7 de dezembro, receberá a decisão da temporada 2025 da NASCAR Brasil com um elemento extra de rivalidade: além dos pilotos na pista, os chefes de equipe também chegam como protagonistas na disputa pelo título Overall.

Leia também:

De um lado, Maurício Ferreira, da Full Time Sports, com dois Ford Mustang candidatos ao título pilotados por Rubens Barrichello (#91) e Thiago Camilo (#21). Do outro, Marcel Campos, da Team RC, também leva um dos nomes fortes para a batalha final: Galid Osman (Chevrolet Camaro #99).

A temporada elevou o nível de competitividade e colocou as estruturas técnicas ao centro da disputa. Ambas as equipes chegam à grande final com chances reais de título, transformando o duelo em uma espécie de “confronto de estratégias” nos bastidores.

Ao analisar o ano, Marcel Campos ressalta o crescimento da equipe Team RC e o desafio técnico envolvendo múltiplos carros ao longo do campeonato, destacando a consistência e evolução.

“Trabalhamos tecnicamente com seis carros e aprendemos muito sobre o formato da categoria. Chegar à final disputando títulos no Overall e na Special Edition representa um objetivo alcançado. O diferencial da equipe tem sido a consistência de performance”, afirmou.

“Para Interlagos, o foco é total. Vamos com muita vontade de vencer. O clima no box é sempre de confiança e esperança. Não temos uma estratégia especial, apenas cuidado máximo na preparação dos carros”, acrescentou.

Maurício Ferreira, chefe da Full Time Sports, valoriza o desempenho constante da equipe, que chega à final com dois pilotos experientes na disputa direta e técnica.

“Levar o Rubens e o Thiago para a decisão mostra que fizemos um trabalho sólido ao longo da temporada. A competitividade da NASCAR Brasil atingiu um patamar muito alto, e isso nos motiva a buscar ainda mais”, declarou.

Sobre o duelo técnico com a Team RC, Ferreira reforça a importância da rivalidade saudável. “A disputa contra o Marcel e a equipe dele é extremamente técnica e positiva para o campeonato. Sabemos da força da Full Time. Chegamos preparados para qualquer cenário”, disse Maurício.

Para a decisão em Interlagos, o chefe de equipe destaca planejamento e precisão. “Interlagos exige execução perfeita. Não trabalhamos com estratégias mirabolantes, e sim com preparação detalhada e confiança nos nossos pilotos”, reforçou.

Uma decisão que também acontece nos boxes

Com as duas equipes chegando ao fim da temporada em condições de disputar o título, a decisão promete não apenas uma corrida intensa, mas também um embate de leituras estratégicas, escolhas de acerto e gerenciamento de prova — um verdadeiro duelo entre Marcel Campos e Maurício Ferreira pelo troféu máximo da NASCAR Brasil Series 2025.

Classificação do Overall até a 8ª etapa da temporada 2025:

NASCAR Brasil

1) #91 Rubens Barichello, 270 pontos

2) #21 Thiago Camilo, 251

3) #99 Galid Osman, 227

4) #0 Cacá Bueno, 206

5) #46 Vitor Genz, 189

6) #83 Gabriel Casagrande, 187

7) #87 Jorge Martelli, 172

8) #8 Alfredinho Ibiapina, 146

9) #2 Léo Torres , 129

10) #22 Victor Andrade , 122

11) #57 Felipe Tozzo, 97

12) #7 Julio Campos/ Alex Seid, 112

13) #11 Witold Ramasauskas , 102

14) #28 Gui Backes , 98

15) #15 Tito Giaffone, 77

16) #1 Ricardo Zonta, 67

17) #77 Valdeno Brito, 59

18) #4 Cayan Chianca , 37

19) #16 Antonio Junqueira , 36

20) #10 Adalberto Baptista, 26

21) #22 Felipe Bartz, 21

22) #56 Gabryel Romano , 20

23) #44 João Barion, 17

24) #37 Raphael Teixeira, 14

25) #88 Beto Monteiro, 11

26) #9 Nick Monteiro , 11

27) #55 Brendon Zonta, 11

28) #17 Pietro Rimbano, 11

29) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 8

30) #6 Lourenço Beirão, 8

31) #34 Dudes Castroneves, 8

32) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

33) #76 Pedro Bezerra, 2

34) #84 Vinicius Canhedo, 1

35) #10 Bruno Baptista, 1

36) #3 Gianluca Petecof, 0

37) #14 Thiago Lopes, 0

38) #39 Marcel Jorand, 0

39) #78 Léo Yoshii, 0

40) #37 Daniel Mencacci, 0

41) #37 Pablo Marçal, 0

42) #12 Emerson Reck, 0

Challenge:

1) #87 Jorge Martelli, 308 pontos

2) #8 Alfredinho Ibiapina, 299

3) #57 Felipe Tozzo, 249

4) #28 Gui Backes , 235

5) #15 Tito Giaffone, 224

6) #10 Adalberto Baptista, 144

7) #56 Gabryel Romano , 139

8) #84 Vinicius Canhedo, 117

9) #9 Nick Monteiro , 90

10) #55 Brendon Zonta, 34

11) #44 João Barion, 25

12) #12 Emerson Reck, 18

13) #34 Dudes Castroneves, 18

14) #78 Léo Yoshii, 16

15) #94 Luan Lopes / Vinny Azevedo, 14

16) #76 Pedro Bezerra, 14

17) #14 Thiago Lopes, 12

18) #10 Bruno Baptista, 12

19) #39 Marcel Jorand, 7

20) #95 Alceu Feldmann Neto, 5

Calendário da NASCAR Brasil Series 2025:

  • Etapa 1 - 23/03 - Campo Grande/MS
  • Etapa 2 - 13/04- Londrina/PR (#sunsetlondrina)
  • Etapa 3 - 18/05 – Interlagos – São Paulo/SP (#SprintRace)
  • Etapa 4 - 15/06 – Tarumã/RS (#inverserace)
  • Etapa 5 - 13/07 - Cascavel/PR (#100miles)
  • Etapa 6 - 24/08 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#matchpoint)
  • Etapa 7 - 21/09 - Curvelo/MG (#ovaltrack/#specialedition)
  • Etapa 8 - 02/11 – Velocitta – Mogi Guaçu/SP (#specialedition)
  • Etapa 9 - 07/12 – Interlagos – São Paulo/SP (#specialedition)

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

  • Spotify
  • Deezer 
  • Amazon Music
  • Apple Podcasts

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Filtros