A NASCAR Brasil amplia o nível competitivo do grid para a temporada 2026 com a chegada de Nicolas Costa à equipe AMattheis Vogel. Com passagem consolidada por categorias nacionais e internacionais, o piloto assume o comando do Chevrolet Camaro #69 em sua estreia na categoria, integrando um dos projetos mais estruturados do campeonato.

Natural do Rio de Janeiro e radicado em São Paulo, Costa inicia sua trajetória na NASCAR Brasil com foco em adaptação rápida, sem abrir mão de objetivos ambiciosos já nas primeiras etapas.

“Minhas expectativas são bem altas. A categoria é super competitiva, mas acredito que somos uma equipe muito forte. Minha ideia é entender como o campeonato funciona no início, mas tenho total convicção de que temos condições de brigar na frente”, afirmou Costa.

Sobre o cenário da competição, Nicolas destaca o equilíbrio técnico e a qualidade do grid como pontos centrais para a temporada. “O campeonato tem algumas das melhores equipes e pilotos do Brasil, então espero uma competição super acirrada, o que é muito legal”, enfatizou.

A abertura do campeonato acontece em Santa Cruz do Sul, circuito que marca um momento importante na carreira do piloto. “Santa Cruz é um circuito que tenho muito carinho, pois foi onde ganhei meu primeiro título brasileiro. Não corro lá desde 2010, então será muito legal ter esse contato novamente”, destacou Costa.

Mesmo conhecendo parte dos circuitos do calendário, o piloto encara a temporada como um processo de evolução contínua dentro de um ambiente altamente competitivo.

A entrada na AMattheis Vogel representa mais um passo estratégico na carreira de Nicolas Costa, que destaca a relevância da estrutura liderada por nomes tradicionais do automobilismo nacional. “Estou super contente de ter essa nova jornada com a AMattheis Vogel, dois nomes de muito respeito no nosso automobilismo”, finalizou.

Perfil de Nicolas Costa

Nicolas Leite Rebelo Costa, nascido em 14 de novembro de 1991, no Rio de Janeiro (RJ), e atualmente residente em São Paulo (SP), construiu uma trajetória sólida no automobilismo com conquistas relevantes em diferentes categorias ao redor do mundo.

Entre seus principais resultados estão os títulos de Campeão Brasileiro da Fórmula Futuro Fiat, Campeão Italiano e Europeu da Fórmula Abarth, além do título da Fórmula Abarth Winter Trophy. No turismo, conquistou o Campeonato Italiano de GT, bem como os campeonatos da Porsche Carrera Cup Sprint e Porsche Cup Endurance.

Costa também acumula experiência no cenário internacional de endurance, com participações no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), onde liderou provas tradicionais como as 24 Horas de Le Mans, 6 Horas de Spa-Francorchamps e 6 Horas de Fuji em seu ano de estreia. Ao longo da carreira, também venceu o tradicional Skip Barber Shootout e foi laureado com o Capacete de Ouro.

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