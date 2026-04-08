Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

Como é o RISE 26, novo carro da NASCAR Brasil para temporada 2026?

Categoria nacional, que estreia a campanha deste ano em Santa Cruz do Sul, terá nova máquina mais leve e potente

Redação Motorsport.com
Publicado:
NASCAR Brasil RISE26

NASCAR Brasil RISE26

Foto de: Luciano Santos

Destaque no automobilismo brasileiro nos últimos anos, a NASCAR Brasil terá mudanças significativas no carro de 2026 da categoria. Nomeado RISE 2026 (“Racecraft”, “Innovation”, “Safety” e “Experience”), a nova máquina é menos pesada e mais potente que o modelo do ano passado.

O editor recomenda:

O carro de 2026, 80 kg mais leve e com 60 cavalos a mais em relação ao modelo anterior, também representa o avanço tecnológico da máquina, focada na otimização de manutenção e segurança dos novos carros.

Inspirado no modelo Next Gen utilizado na NASCAR Cup desde 2022, o chassi é tubular e fabricado em aço inox, sendo modular, onde a parte dianteira é destacável, visando a segurança e praticidade de manutenção em caso de incidentes.

Para os pneus, a Pirelli criou o composto denominado TH4, inédito para o modelo 265/645R18 PZERO, otimizados para as características do carro. As rodas são fornecidas pela RAW, do grupo Motorcrazy, empresa brasileira que desenvolveu e produziu junto da asiática OUYA Industrie, que dedicou um projeto desenhado especificamente para o novo modelo.

O motor central V6 NB-26, alimentado por etanol 100%, entregará cerca de 360 cv e está acoplado a um câmbio de seis marchas com sistema power shift e acionamento por 'borboletas'. A suspensão do tipo double wishbone completa o pacote, assegurando mais estabilidade e eficiência em curvas.

Na eletrônica, um pacote de última geração com a união entre Pro Tune, Ghost Dashboard e Injepro, foi desenvolvido para aquisição de dados, informações avançadas e gerenciamento da injeção eletrônica.

Já a multinacional Hexagon trouxe sua tecnologia de metrologia para garantir precisão dimensional na carroceria e correlação entre pista e simulação, algo inédito no cenário nacional.

Ficha técnica do RISE 2026

  • Arquitetura: Chassi modular 3-peças (clips dianteiro/traseiro + célula central)
  • Célula: Aço inox polido 304
  • Carroceria: Fibra de carbono; controle dimensional Hexagon
  • Motor: NB-26 V6, 360 cv
  • Combustível: Etanol 100%
  • Transmissão: 6 marchas, power shift e paddle
  • Torque (max.): 55 kgf•m
  • Peso: 960 kg
  • Relação peso/potência: 2,66 kg/cv
  • Suspensão: Double wishbone (triângulos)
  • Rodas: RAW
  • Pneus: Pirelli TH4, medida 265/645R18 PZERO (composto especial para a NASCAR Brasil)
  • Volante: TMC, fibra de carbono, multifuncional
  • Tanque: Kevlar, 90 L
  • Metria/ECU: Pro Tune (aquisição) + Ghost (dash) + Injepro (injeção)
  • Desenvolvimento: 2,5 anos, +5.000 km; pilotos Thiago e Tarso Marques

Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Murilo Rocha estreia na NASCAR Brasil em Santa Cruz do Sul
Próximo artigo NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli

Principais comentários

Mais de
Redação Motorsport.com

NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli

Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

Indy
Indy
Buxton elogia Nasr e pede brasileiro na Indy: "Piloto excepcional"

F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: Em documentário, filha de Schumacher revela reação ao acidente do pai

Últimas notícias

ESPN renova parceria com NASCAR Brasil por mais duas temporadas

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
ESPN renova parceria com NASCAR Brasil por mais duas temporadas

MotoGP: Por que Álex Márquez tem enfrentado dificuldades em 2026

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Por que Álex Márquez tem enfrentado dificuldades em 2026

NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Santa Cruz do Sul
NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli

F1: “Se ele quiser sair, que saia”, dispara Schumacher sobre futuro de Verstappen

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP do Bahrein
F1: “Se ele quiser sair, que saia”, dispara Schumacher sobre futuro de Verstappen