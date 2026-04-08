Como é o RISE 26, novo carro da NASCAR Brasil para temporada 2026?

Destaque no automobilismo brasileiro nos últimos anos, a NASCAR Brasil terá mudanças significativas no carro de 2026 da categoria. Nomeado RISE 2026 (“Racecraft”, “Innovation”, “Safety” e “Experience”), a nova máquina é menos pesada e mais potente que o modelo do ano passado.

O carro de 2026, 80 kg mais leve e com 60 cavalos a mais em relação ao modelo anterior, também representa o avanço tecnológico da máquina, focada na otimização de manutenção e segurança dos novos carros.

Inspirado no modelo Next Gen utilizado na NASCAR Cup desde 2022, o chassi é tubular e fabricado em aço inox, sendo modular, onde a parte dianteira é destacável, visando a segurança e praticidade de manutenção em caso de incidentes.

Para os pneus, a Pirelli criou o composto denominado TH4, inédito para o modelo 265/645R18 PZERO, otimizados para as características do carro. As rodas são fornecidas pela RAW, do grupo Motorcrazy, empresa brasileira que desenvolveu e produziu junto da asiática OUYA Industrie, que dedicou um projeto desenhado especificamente para o novo modelo.

O motor central V6 NB-26, alimentado por etanol 100%, entregará cerca de 360 cv e está acoplado a um câmbio de seis marchas com sistema power shift e acionamento por 'borboletas'. A suspensão do tipo double wishbone completa o pacote, assegurando mais estabilidade e eficiência em curvas.

Na eletrônica, um pacote de última geração com a união entre Pro Tune, Ghost Dashboard e Injepro, foi desenvolvido para aquisição de dados, informações avançadas e gerenciamento da injeção eletrônica.

Já a multinacional Hexagon trouxe sua tecnologia de metrologia para garantir precisão dimensional na carroceria e correlação entre pista e simulação, algo inédito no cenário nacional.

Ficha técnica do RISE 2026

Arquitetura: Chassi modular 3-peças (clips dianteiro/traseiro + célula central)

Célula: Aço inox polido 304

Carroceria: Fibra de carbono; controle dimensional Hexagon

Motor: NB-26 V6, 360 cv

Combustível: Etanol 100%

Transmissão: 6 marchas, power shift e paddle

Torque (max.): 55 kgf•m

Peso: 960 kg

Relação peso/potência: 2,66 kg/cv

Suspensão: Double wishbone (triângulos)

Rodas: RAW

Pneus: Pirelli TH4, medida 265/645R18 PZERO (composto especial para a NASCAR Brasil)

Volante: TMC, fibra de carbono, multifuncional

Tanque: Kevlar, 90 L

Metria/ECU: Pro Tune (aquisição) + Ghost (dash) + Injepro (injeção)

Desenvolvimento: 2,5 anos, +5.000 km; pilotos Thiago e Tarso Marques

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