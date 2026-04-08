Como é o RISE 26, novo carro da NASCAR Brasil para temporada 2026?
Categoria nacional, que estreia a campanha deste ano em Santa Cruz do Sul, terá nova máquina mais leve e potente
NASCAR Brasil RISE26
Foto de: Luciano Santos
Destaque no automobilismo brasileiro nos últimos anos, a NASCAR Brasil terá mudanças significativas no carro de 2026 da categoria. Nomeado RISE 2026 (“Racecraft”, “Innovation”, “Safety” e “Experience”), a nova máquina é menos pesada e mais potente que o modelo do ano passado.
O carro de 2026, 80 kg mais leve e com 60 cavalos a mais em relação ao modelo anterior, também representa o avanço tecnológico da máquina, focada na otimização de manutenção e segurança dos novos carros.
Inspirado no modelo Next Gen utilizado na NASCAR Cup desde 2022, o chassi é tubular e fabricado em aço inox, sendo modular, onde a parte dianteira é destacável, visando a segurança e praticidade de manutenção em caso de incidentes.
Para os pneus, a Pirelli criou o composto denominado TH4, inédito para o modelo 265/645R18 PZERO, otimizados para as características do carro. As rodas são fornecidas pela RAW, do grupo Motorcrazy, empresa brasileira que desenvolveu e produziu junto da asiática OUYA Industrie, que dedicou um projeto desenhado especificamente para o novo modelo.
O motor central V6 NB-26, alimentado por etanol 100%, entregará cerca de 360 cv e está acoplado a um câmbio de seis marchas com sistema power shift e acionamento por 'borboletas'. A suspensão do tipo double wishbone completa o pacote, assegurando mais estabilidade e eficiência em curvas.
Na eletrônica, um pacote de última geração com a união entre Pro Tune, Ghost Dashboard e Injepro, foi desenvolvido para aquisição de dados, informações avançadas e gerenciamento da injeção eletrônica.
Já a multinacional Hexagon trouxe sua tecnologia de metrologia para garantir precisão dimensional na carroceria e correlação entre pista e simulação, algo inédito no cenário nacional.
Ficha técnica do RISE 2026
- Arquitetura: Chassi modular 3-peças (clips dianteiro/traseiro + célula central)
- Célula: Aço inox polido 304
- Carroceria: Fibra de carbono; controle dimensional Hexagon
- Motor: NB-26 V6, 360 cv
- Combustível: Etanol 100%
- Transmissão: 6 marchas, power shift e paddle
- Torque (max.): 55 kgf•m
- Peso: 960 kg
- Relação peso/potência: 2,66 kg/cv
- Suspensão: Double wishbone (triângulos)
- Rodas: RAW
- Pneus: Pirelli TH4, medida 265/645R18 PZERO (composto especial para a NASCAR Brasil)
- Volante: TMC, fibra de carbono, multifuncional
- Tanque: Kevlar, 90 L
- Metria/ECU: Pro Tune (aquisição) + Ghost (dash) + Injepro (injeção)
- Desenvolvimento: 2,5 anos, +5.000 km; pilotos Thiago e Tarso Marques
Di Grassi DESMISTIFICA MAX, se surpreende com Audi de BORTOLETO e é SINCERO sobre HAMILTON, F1 e F-E
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
ESPN renova parceria com NASCAR Brasil por mais duas temporadas
MotoGP: Por que Álex Márquez tem enfrentado dificuldades em 2026
NASCAR Brasil: SG28 Racing anuncia Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli
F1: “Se ele quiser sair, que saia”, dispara Schumacher sobre futuro de Verstappen
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários