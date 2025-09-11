Todas as categorias

Edição

Brasil Brasil
NASCAR Brasil Curvelo

Competindo na NASCAR Brasil, Nick Monteiro revela que correrá na Indy NXT em 2026

Piloto de 20 anos de idade, que mora nos Estados Unidos, tenta chegar à IndyCar em breve

Erick Gabriel Andrei Gobbo
Publicado:
Nick Monteiro

Nick Monteiro

Foto de: Divulgacao

Nick Monteiro, jovem piloto de 19 anos de idade, que atualmente corre na NASCAR Brasil Series pela MX Vogel, está animado com a possibilidade de ter uma vaga na Indy NXT em 2026, após ter corrido na etapa de Portland da categoria de formação para a IndyCar.

Com experiência no kart e nas F4 Brasileira e Italiana, Monteiro também disputou temporadas da USF Pro 2000 a partir de 2023 e da Fórmula Regional da Oceania, neste ano.

Nicholas, que assumiu o carro #24 da HMD Motorsports, terminou em 14º depois de largar em 15º na última etapa de circuito da temporada, revelando o otimismo em relação ao próximo ano.

"Então, a gente acabou fazendo a Indy NXT, a etapa de Portland. Foi uma etapa bem positiva, mas focando no ano que vem, porque com certeza a gente vai fazer ano que vem".

Nick Monteiro

Nick Monteiro

Foto de: Clayton Medeiros

O piloto de 19 anos também revelou que as negociações estão avançadas: "A gente só está decidindo a equipe, porque são três equipes e a gente está em dúvida entre a Andretti ou a HMD.  A Andretti é um pouquinho mais rápida, às vezes, de certas pistas, mas é só certeza que a gente realmente vai fazer [o ano que vem]"

Ele destacou a qualidade da categoria, em que disputará com grandes pilotos do cenário mundial dos monopostos "Estou bem ansioso para o ano que vem. É uma categoria muito legal, são um dos melhores pilotos do mundo, correndo comigo, bastante piloto da Fórmula 2 e cabeça para cima".

Erick Gabriel
