Nick Monteiro, jovem piloto de 19 anos de idade, que atualmente corre na NASCAR Brasil Series pela MX Vogel, está animado com a possibilidade de ter uma vaga na Indy NXT em 2026, após ter corrido na etapa de Portland da categoria de formação para a IndyCar.

Com experiência no kart e nas F4 Brasileira e Italiana, Monteiro também disputou temporadas da USF Pro 2000 a partir de 2023 e da Fórmula Regional da Oceania, neste ano.

Nicholas, que assumiu o carro #24 da HMD Motorsports, terminou em 14º depois de largar em 15º na última etapa de circuito da temporada, revelando o otimismo em relação ao próximo ano.

"Então, a gente acabou fazendo a Indy NXT, a etapa de Portland. Foi uma etapa bem positiva, mas focando no ano que vem, porque com certeza a gente vai fazer ano que vem".

Nick Monteiro Foto de: Clayton Medeiros

O piloto de 19 anos também revelou que as negociações estão avançadas: "A gente só está decidindo a equipe, porque são três equipes e a gente está em dúvida entre a Andretti ou a HMD. A Andretti é um pouquinho mais rápida, às vezes, de certas pistas, mas é só certeza que a gente realmente vai fazer [o ano que vem]"

Ele destacou a qualidade da categoria, em que disputará com grandes pilotos do cenário mundial dos monopostos "Estou bem ansioso para o ano que vem. É uma categoria muito legal, são um dos melhores pilotos do mundo, correndo comigo, bastante piloto da Fórmula 2 e cabeça para cima".

