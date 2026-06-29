Confira classificação da NASCAR Brasil após etapa do Velocitta
Vitor Genz assumiu a liderança após a quarta etapa do ano
Vitor Genz; Full Time Sports
Foto de: Luciano Santos
Quatro etapas se passaram na temporada 2026 da NASCAR Brasil e o campeonato segue a todo vapor. A liderança mudou de mãos na tabela geral e, assim como na Challenge, a diferença entre os primeiros colocados segue a miníma possível.
Vencedor da primeira corrida, Vitor Genz ultrapassou Nicolas Costa - que teve um fim de semana complicado - e agora lidera com 119 pontos, contra 116 de Costa. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 109, Thiago Camilo com 106 e Arthur Gama completa os cinco primeiros com 95 pontos.
No momento, estão classificados para os plays off: Vitor Genz, Nicolas Costa, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Arthur Gama, Galid Osman, Cacá Bueno, Victor Andrade, Ricardo Maurício, Murilo Rocha, Denis Navarro e Tito Giaffone.
Veja tabela:
NASCAR Brasil
|Pos.
|Piloto
|Nº
|UF/País
|Pontos
|1
|Vitor Genz
|46
|RS
|119
|2
|Nicolas Costa
|69
|RJ
|116
|3
|Gabriel Casagrande
|83
|PR
|109
|4
|Thiago Camilo
|21
|SP
|106
|5
|Arthur Gama
|9
|RS
|95
|6
|Galid Osman
|99
|SP
|72
|7
|Cacá Bueno
|0
|RJ
|61
|8
|Victor Andrade
|22
|SP
|48
|9
|Ricardo Maurício
|90
|SP
|44
|10
|Murilo Rocha
|55
|SP
|36
|11
|Denis Navarro
|5
|SP
|32
|12
|Ricardo Zonta
|10
|SP
|26
|13
|Tito Giaffone
|15
|SP
|25
|14
|Witold Ramasauskas
|11
|SP
|22
|15
|Gui Backes
|28
|PR
|21
|16
|Bruna Tomaselli
|97
|SC
|18
|17
|Firás Fahs
|3
|PR
|18
|18
|Alfredinho Ibiapina
|8
|SP
|17
|19
|Alex Seid
|90
|SP
|16
|20
|Jorge Martelli
|87
|SC
|15
|21
|Tatiana Calderón
|25
|COL
|15
|22
|Allam Khodair
|18
|SP
|14
|23
|Dudes Castroneves
|34
|EUA
|14
|24
|Juninho Berlanda
|17
|SC
|11
|25
|Gustavo Bandeira
|85
|SP
|4
|26
|Felipe Tozzo
|57
|SC
|3
Challenge
|Pos.
|Piloto
|Nº
|UF/País
|Pontos
|1
|Witold Ramasauskas
|11
|SP
|114
|2
|Tito Giaffone
|15
|SP
|99
|3
|Gui Backes
|28
|SC
|99
|4
|Murilo Rocha
|55
|SP
|89
|5
|Alfredinho Ibiapina
|8
|PR
|83
|6
|Bruna Tomaselli
|97
|SC
|80
|7
|Felipinho Tozzo
|57
|SC
|72
|8
|Juninho Berlanda
|17
|SC
|69
|9
|Dudes Castroneves
|34
|EUA
|59
|10
|Tatiana Calderón
|25
|COL
|47
|11
|Gustavo Bandeira
|85
|SP
|39
|12
|Firás Fahs
|3
|PR
|35
Rookie of the Year
|Pos.
|Piloto
|Nº
|UF/País
|Pontos
|1
|Murilo Rocha
|55
|SP
|89
|2
|Bruna Tomaselli
|97
|SC
|80
|3
|Juninho Berlanda
|17
|SC
|69
|4
|Tatiana Calderón
|25
|COL
|63
|5
|Dudes Castroneves
|34
|EUA
|59
|6
|Gustavo Bandeira
|85
|SP
|42
|7
|Firás Fahs
|3
|PR
|35
A NASCAR Brasil retorna às pistas em no primeiro fim de semana de agosto, com a quinta etapa do calendário que será disputada em Cuiabá e contará com corrida noturna.
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