Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

NASCAR Brasil Velocitta

Confira classificação da NASCAR Brasil após etapa do Velocitta

Vitor Genz assumiu a liderança após a quarta etapa do ano

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Vitor Genz; Full Time Sports

Vitor Genz; Full Time Sports

Foto de: Luciano Santos

Quatro etapas se passaram na temporada 2026 da NASCAR Brasil e o campeonato segue a todo vapor. A liderança mudou de mãos na tabela geral e, assim como na Challenge, a diferença entre os primeiros colocados segue a miníma possível.

Leia também:

Vencedor da primeira corrida, Vitor Genz ultrapassou Nicolas Costa - que teve um fim de semana complicado - e agora lidera com 119 pontos, contra 116 de Costa. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 109, Thiago Camilo com 106 e Arthur Gama completa os cinco primeiros com 95 pontos. 

No momento, estão classificados para os plays off: Vitor Genz, Nicolas Costa, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Arthur Gama, Galid Osman, Cacá Bueno, Victor Andrade, Ricardo Maurício, Murilo Rocha, Denis Navarro e Tito Giaffone

Veja tabela:

NASCAR Brasil

Pos. Piloto UF/País Pontos
1 Vitor Genz 46 RS 119
2 Nicolas Costa 69 RJ 116
3 Gabriel Casagrande 83 PR 109
4 Thiago Camilo 21 SP 106
5 Arthur Gama 9 RS 95
6 Galid Osman 99 SP 72
7 Cacá Bueno 0 RJ 61
8 Victor Andrade 22 SP 48
9 Ricardo Maurício 90 SP 44
10 Murilo Rocha 55 SP 36
11 Denis Navarro 5 SP 32
12 Ricardo Zonta 10 SP 26
13 Tito Giaffone 15 SP 25
14 Witold Ramasauskas 11 SP 22
15 Gui Backes 28 PR 21
16 Bruna Tomaselli 97 SC 18
17 Firás Fahs 3 PR 18
18 Alfredinho Ibiapina 8 SP 17
19 Alex Seid 90 SP 16
20 Jorge Martelli 87 SC 15
21 Tatiana Calderón 25 COL 15
22 Allam Khodair 18 SP 14
23 Dudes Castroneves 34 EUA 14
24 Juninho Berlanda 17 SC 11
25 Gustavo Bandeira 85 SP 4
26 Felipe Tozzo 57 SC 3

Challenge

Pos. Piloto UF/País Pontos
1 Witold Ramasauskas 11 SP 114
2 Tito Giaffone 15 SP 99
3 Gui Backes 28 SC 99
4 Murilo Rocha 55 SP 89
5 Alfredinho Ibiapina 8 PR 83
6 Bruna Tomaselli 97 SC 80
7 Felipinho Tozzo 57 SC 72
8 Juninho Berlanda 17 SC 69
9 Dudes Castroneves 34 EUA 59
10 Tatiana Calderón 25 COL 47
11 Gustavo Bandeira 85 SP 39
12 Firás Fahs 3 PR 35

Rookie of the Year

A
Pos. Piloto UF/País Pontos
1 Murilo Rocha 55 SP 89
2 Bruna Tomaselli 97 SC 80
3 Juninho Berlanda 17 SC 69
4 Tatiana Calderón 25 COL 63
5 Dudes Castroneves 34 EUA 59
6 Gustavo Bandeira 85 SP 42
7 Firás Fahs 3 PR 35

A NASCAR Brasil retorna às pistas em no primeiro fim de semana de agosto, com a quinta etapa do calendário que será disputada em Cuiabá e contará com corrida noturna.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Osman 'herda' vitória após caótica corrida 2 no Velocitta

NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
NASCAR Brasil: Genz protagoniza batalha intensa com Casagrande e vence corrida 1 no Velocitta

Tomaselli e Calderón correm com pintura especial da "Super Girl" na NASCAR Brasil em ação de divulgação do filme

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Velocitta
Tomaselli e Calderón correm com pintura especial da "Super Girl" na NASCAR Brasil em ação de divulgação do filme

Últimas notícias

Confira classificação da NASCAR Brasil após etapa do Velocitta

NASCAR Brasil
NSBR NASCAR Brasil
Velocitta
Confira classificação da NASCAR Brasil após etapa do Velocitta

Porsche Cup Brasil acelera no Algarve com 57 carros

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Portugal - Sprint
Porsche Cup Brasil acelera no Algarve com 57 carros

F1: Williams revela pintura especial para GP da Grã-Bretanha

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Williams revela pintura especial para GP da Grã-Bretanha

F1: Verstappen cai na gargalhada ao testar Silverstone no simulador; entenda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP da Áustria
F1: Verstappen cai na gargalhada ao testar Silverstone no simulador; entenda