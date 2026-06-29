Confira classificação da NASCAR Brasil após etapa do Velocitta

Quatro etapas se passaram na temporada 2026 da NASCAR Brasil e o campeonato segue a todo vapor. A liderança mudou de mãos na tabela geral e, assim como na Challenge, a diferença entre os primeiros colocados segue a miníma possível.

Vencedor da primeira corrida, Vitor Genz ultrapassou Nicolas Costa - que teve um fim de semana complicado - e agora lidera com 119 pontos, contra 116 de Costa. Gabriel Casagrande vem em terceiro com 109, Thiago Camilo com 106 e Arthur Gama completa os cinco primeiros com 95 pontos.

No momento, estão classificados para os plays off: Vitor Genz, Nicolas Costa, Gabriel Casagrande, Thiago Camilo, Arthur Gama, Galid Osman, Cacá Bueno, Victor Andrade, Ricardo Maurício, Murilo Rocha, Denis Navarro e Tito Giaffone.

Veja tabela:

NASCAR Brasil

Pos. Piloto Nº UF/País Pontos 1 Vitor Genz 46 RS 119 2 Nicolas Costa 69 RJ 116 3 Gabriel Casagrande 83 PR 109 4 Thiago Camilo 21 SP 106 5 Arthur Gama 9 RS 95 6 Galid Osman 99 SP 72 7 Cacá Bueno 0 RJ 61 8 Victor Andrade 22 SP 48 9 Ricardo Maurício 90 SP 44 10 Murilo Rocha 55 SP 36 11 Denis Navarro 5 SP 32 12 Ricardo Zonta 10 SP 26 13 Tito Giaffone 15 SP 25 14 Witold Ramasauskas 11 SP 22 15 Gui Backes 28 PR 21 16 Bruna Tomaselli 97 SC 18 17 Firás Fahs 3 PR 18 18 Alfredinho Ibiapina 8 SP 17 19 Alex Seid 90 SP 16 20 Jorge Martelli 87 SC 15 21 Tatiana Calderón 25 COL 15 22 Allam Khodair 18 SP 14 23 Dudes Castroneves 34 EUA 14 24 Juninho Berlanda 17 SC 11 25 Gustavo Bandeira 85 SP 4 26 Felipe Tozzo 57 SC 3

Challenge

Pos. Piloto Nº UF/País Pontos 1 Witold Ramasauskas 11 SP 114 2 Tito Giaffone 15 SP 99 3 Gui Backes 28 SC 99 4 Murilo Rocha 55 SP 89 5 Alfredinho Ibiapina 8 PR 83 6 Bruna Tomaselli 97 SC 80 7 Felipinho Tozzo 57 SC 72 8 Juninho Berlanda 17 SC 69 9 Dudes Castroneves 34 EUA 59 10 Tatiana Calderón 25 COL 47 11 Gustavo Bandeira 85 SP 39 12 Firás Fahs 3 PR 35

Rookie of the Year

Pos. Piloto Nº UF/País Pontos 1 Murilo Rocha 55 SP 89 2 Bruna Tomaselli 97 SC 80 3 Juninho Berlanda 17 SC 69 4 Tatiana Calderón 25 COL 63 5 Dudes Castroneves 34 EUA 59 6 Gustavo Bandeira 85 SP 42 7 Firás Fahs 3 PR 35

A NASCAR Brasil retorna às pistas em no primeiro fim de semana de agosto, com a quinta etapa do calendário que será disputada em Cuiabá e contará com corrida noturna.

Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!