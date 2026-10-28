É hora dos playoffs da NASCAR Brasil! A categoria desembarca em Chapecó, Santa Catarina, para a primeira das duas etapas do 'mata-mata'.

Novidade deste ano, a fase 'mata-mata' funcionará da seguinte forma: os 12 melhores pilotos da temporada se classificam para uma fase decisiva que contará com seis corridas. Estes 12 serão bonificados com 20 pontos extras que serão adicionados à pontuação conquistada após as sete etapas regulares.

A primeira etapa acontece no Autódromo de Chapecó, neste fim de semana, e contará com três corridas. Ao fim da etapa, apenas os seis melhores avançam para a disputa do título. Esses seis, recebem mais dez pontos extras.

A final acontecerá no Circuito Oval de Brasília, no fim de semana do dia 29 de novembro, e também contará com três corridas para definir o campeão da temporada.

Participará dos playoffs: Thiago Camilo, Arthur Gama, Gabriel Casagrande, Vitor Genz, Nicolas Costa, Cacá Bueno, Alfredinho Ibiapina, Galid Osman, Murilo Rocha, Ricardo Maurício, Witold Ramasauskas, Tatiana Calderón.

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