Confira como e quais pilotos participarão dos playoffs da NASCAR Brasil
'Mata-mata' começa neste fim de semana em Chapecó
É hora dos playoffs da NASCAR Brasil! A categoria desembarca em Chapecó, Santa Catarina, para a primeira das duas etapas do 'mata-mata'.
Novidade deste ano, a fase 'mata-mata' funcionará da seguinte forma: os 12 melhores pilotos da temporada se classificam para uma fase decisiva que contará com seis corridas. Estes 12 serão bonificados com 20 pontos extras que serão adicionados à pontuação conquistada após as sete etapas regulares.
A primeira etapa acontece no Autódromo de Chapecó, neste fim de semana, e contará com três corridas. Ao fim da etapa, apenas os seis melhores avançam para a disputa do título. Esses seis, recebem mais dez pontos extras.
A final acontecerá no Circuito Oval de Brasília, no fim de semana do dia 29 de novembro, e também contará com três corridas para definir o campeão da temporada.
Participará dos playoffs: Thiago Camilo, Arthur Gama, Gabriel Casagrande, Vitor Genz, Nicolas Costa, Cacá Bueno, Alfredinho Ibiapina, Galid Osman, Murilo Rocha, Ricardo Maurício, Witold Ramasauskas, Tatiana Calderón.
Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO
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