Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó

A NASCAR Brasil Series desembarca pela primeira vez no Oeste de Santa Catarina para a disputa da oitava etapa da temporada 2026, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A programação será realizada no Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, que recebe a categoria em um fim de semana especial, marcado pela inauguração oficial do complexo e pela abertura dos playoffs.

A etapa inaugura uma nova fase do campeonato e apresenta um desafio inédito para os pilotos: competir no traçado oval de Chapecó, com 1.452 metros de extensão e duas curvas, percorrido no sentido horário. A adaptação ao circuito, o acerto dos carros e as estratégias das equipes serão fatores importantes na disputa por pontos nesta primeira fase dos playoffs.

Na sexta-feira (30), os pilotos vão à pista para o shakedown e os primeiros treinos livres. No sábado (31), a programação prevê mais uma sessão de treinos, enquanto a classificação será realizada na manhã de domingo (1º de novembro), antes da primeira corrida.

O domingo concentra as três corridas da etapa. A primeira prova da NASCAR Brasil está marcada para as 9h. As duas corridas seguintes serão disputadas na sequência, a partir das 14h05, com uma parada obrigatória nos boxes entre elas. A programação também inclui a cerimônia de inauguração do autódromo, prevista para as 11h45.

Um novo capítulo para o automobilismo catarinense

Construído em uma área de aproximadamente 708 mil metros quadrados, a cerca de 20 quilômetros do centro de Chapecó, o Autódromo Internacional “Márcio Vaccaro” passa a integrar o calendário nacional do automobilismo. Além do oval, o complexo conta com um traçado misto de 4.004 metros, que também recebe atividades de outras categorias no fim de semana.

Para a NASCAR Brasil, a estreia no oval acrescenta um componente técnico e estratégico à fase decisiva da temporada. Com os pilotos diante de um circuito novo para a categoria, cada sessão de pista será importante para compreender o comportamento dos carros e encontrar o acerto ideal para as corridas.

A etapa de Chapecó abre a reta final do campeonato, que será encerrado em 29 de novembro, em Brasília (DF), com a Grande Final. A disputa no Oeste catarinense também oferece aos pilotos da região a oportunidade de competir perto de casa, diante de um público que acompanha o crescimento do automobilismo no estado.

Além da NASCAR Brasil Series, o evento reúne a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20, formando uma programação especial para os fãs da velocidade.

A NASCAR Brasil Series conta com as montadoras Chevrolet e Ford, patrocínio de Pirelli, Shopee e Karter, além dos fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Viemar, Zanoello e Rodas Raw.

Programação NASCAR Brasil Series

Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”

SEXTA-FEIRA – 30/10

15h45 – Shakedown

16h15 – Treino extra Challenge

17h00 – 1º treino livre: Equipes RC e Full Time

17h35 – 1º treino livre: Equipes A. Mattheis, Pole e Cavaleiro

SÁBADO – 31/10

16h45 – 2º treino livre: equipes A. Mattheis, Pole e Cavaleiro

17h20 – 2º treino livre: equipes RC e Full Time

DOMINGO – 01/11

7h30 – Classificação (três voltas por carro)

9h00 – 1ª corrida (23 minutos + 1 volta)

10h30 às 11h20 – Visitação aos boxes, camarotes e paddock

11h45 – Cerimônia de inauguração do autódromo

13h20 – Fechamento dos boxes para as corridas 2 e 3

13h35 às 14h00 – Grid Walk e Hino Nacional

14h05 – 2ª corrida (23 minutos)

14h28 – Pit stop

14h31 – 3ª corrida (23 minutos)

14h54 às 15h05 – Victory Lane e pódio

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