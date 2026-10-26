Confira programação da estreia da NASCAR Brasil em Chapecó
Oitava etapa da temporada 2026 abre os playoffs e marca a estreia da categoria no traçado oval do novo autódromo catarinense
NASCAR Brasil
Foto de: Duda Bairros
A NASCAR Brasil Series desembarca pela primeira vez no Oeste de Santa Catarina para a disputa da oitava etapa da temporada 2026, entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro. A programação será realizada no Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”, que recebe a categoria em um fim de semana especial, marcado pela inauguração oficial do complexo e pela abertura dos playoffs.
A etapa inaugura uma nova fase do campeonato e apresenta um desafio inédito para os pilotos: competir no traçado oval de Chapecó, com 1.452 metros de extensão e duas curvas, percorrido no sentido horário. A adaptação ao circuito, o acerto dos carros e as estratégias das equipes serão fatores importantes na disputa por pontos nesta primeira fase dos playoffs.
Na sexta-feira (30), os pilotos vão à pista para o shakedown e os primeiros treinos livres. No sábado (31), a programação prevê mais uma sessão de treinos, enquanto a classificação será realizada na manhã de domingo (1º de novembro), antes da primeira corrida.
O domingo concentra as três corridas da etapa. A primeira prova da NASCAR Brasil está marcada para as 9h. As duas corridas seguintes serão disputadas na sequência, a partir das 14h05, com uma parada obrigatória nos boxes entre elas. A programação também inclui a cerimônia de inauguração do autódromo, prevista para as 11h45.
Um novo capítulo para o automobilismo catarinense
Construído em uma área de aproximadamente 708 mil metros quadrados, a cerca de 20 quilômetros do centro de Chapecó, o Autódromo Internacional “Márcio Vaccaro” passa a integrar o calendário nacional do automobilismo. Além do oval, o complexo conta com um traçado misto de 4.004 metros, que também recebe atividades de outras categorias no fim de semana.
Para a NASCAR Brasil, a estreia no oval acrescenta um componente técnico e estratégico à fase decisiva da temporada. Com os pilotos diante de um circuito novo para a categoria, cada sessão de pista será importante para compreender o comportamento dos carros e encontrar o acerto ideal para as corridas.
A etapa de Chapecó abre a reta final do campeonato, que será encerrado em 29 de novembro, em Brasília (DF), com a Grande Final. A disputa no Oeste catarinense também oferece aos pilotos da região a oportunidade de competir perto de casa, diante de um público que acompanha o crescimento do automobilismo no estado.
Além da NASCAR Brasil Series, o evento reúne a Copa Truck e a Copa Hyundai HB20, formando uma programação especial para os fãs da velocidade.
A NASCAR Brasil Series conta com as montadoras Chevrolet e Ford, patrocínio de Pirelli, Shopee e Karter, além dos fornecedores oficiais Frum, Militec1, Servitec, Nano4you, Tecpads, Sparco, Viemar, Zanoello e Rodas Raw.
Programação NASCAR Brasil Series
Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro”
SEXTA-FEIRA – 30/10
15h45 – Shakedown
16h15 – Treino extra Challenge
17h00 – 1º treino livre: Equipes RC e Full Time
17h35 – 1º treino livre: Equipes A. Mattheis, Pole e Cavaleiro
SÁBADO – 31/10
16h45 – 2º treino livre: equipes A. Mattheis, Pole e Cavaleiro
17h20 – 2º treino livre: equipes RC e Full Time
DOMINGO – 01/11
7h30 – Classificação (três voltas por carro)
9h00 – 1ª corrida (23 minutos + 1 volta)
10h30 às 11h20 – Visitação aos boxes, camarotes e paddock
11h45 – Cerimônia de inauguração do autódromo
13h20 – Fechamento dos boxes para as corridas 2 e 3
13h35 às 14h00 – Grid Walk e Hino Nacional
14h05 – 2ª corrida (23 minutos)
14h28 – Pit stop
14h31 – 3ª corrida (23 minutos)
14h54 às 15h05 – Victory Lane e pódio
NOVOS DETALHES sobre CÂMARA na F1! Bortoleto comparado a SCHUMACHER. Hamilton na RBR? | FELIPE MOTTA
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