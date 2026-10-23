Da Europa ao oval brasileiro: Thomas Krasonis chega à NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil terá um mais um piloto internacional no elenco. Thomas Krasonis chega ao país para defender a equipe AMattheis Vogel na etapa de a abertura dos Playoffs da temporada 2026 em Chapecó (SC), marcada para os dias 30 de outubro a 1º de novembro, e iniciar um novo desafio em sua carreira no automobilismo.

Natural de Atenas, capital da Grécia, Krasonis desembarca no Brasil após uma temporada de destaque na principal categoria da NASCAR europeia. A oportunidade de competir na NASCAR Brasil representa um novo passo em sua trajetória, agora em um campeonato que reúne os potentes modelos Chevrolet Camaro e Ford Mustang e terá como palco, nesta etapa, o traçado oval do Autódromo de Chapecó.

O piloto agradeceu a Elio Seikel e à equipe AMattheis Vogel pela oportunidade de integrar o grid brasileiro com um carro competitivo. Também destacou o apoio da Costamare Shipping, patrocinadora que o acompanha em sua carreira.

“Depois de uma temporada muito forte na principal categoria da NASCAR na Europa, estou pronto para o próximo desafio do ano! Quero agradecer a Elio Seikel e à equipe AMattheis Vogel Racing por me darem a oportunidade de participar da NASCAR Brasil com um carro muito competitivo, assim como à minha patrocinadora Costamare Shipping, por estar sempre ao meu lado”, afirmou Krasonis.

O competidor grego também demonstrou entusiasmo com a possibilidade de conhecer a categoria brasileira e contribuir para os resultados da equipe. “Estou ansioso para aprender sobre a NASCAR Brasil e conquistar bons resultados para a equipe. Sobre a corrida de Chapecó, estou muito animado por causa do traçado oval, já que neste ano não tivemos nenhuma etapa em oval na Europa”, destacou o piloto que completará 25 anos no próximo dia 29 de outubro.

Preparação para os ovais

Embora não tenha disputado provas em ovais na temporada europeia, Krasonis teve a oportunidade de se preparar para esse tipo de desafio no início do ano. O piloto participou de treinos na World Series of Asphalt, realizada no New Smyrna Speedway, nos Estados Unidos, experiência que compartilhou com Gabriel Casagrande, atual companheiro de equipe na AMattheis Vogel.

A experiência poderá contribuir para sua adaptação ao circuito catarinense, que exige uma abordagem específica de pilotagem, acerto do carro e leitura das disputas em alta velocidade.

A etapa de Chapecó marca o início da fase decisiva da NASCAR Brasil, com a disputa dos Playoffs em um dos formatos mais particulares do calendário. Para Krasonis, será a oportunidade de conhecer o campeonato brasileiro, trabalhar em conjunto com a equipe e transformar a experiência internacional em resultados na pista.

Com a chegada do piloto grego, a NASCAR Brasil reforça o caráter internacional do grid e amplia a expectativa para a abertura dos Playoffs em Chapecó.

NASCAR Brasil Series 2026 — 8ª etapa

Data: 30 de outubro a 1º de novembro

Local: Autódromo Internacional de Chapecó “Márcio Vaccaro” (SC)

Fase: Playoffs

Estreia: traçado oval com 1.452 metros de extensão (sentido horário)

Calendário NASCAR Brasil Series 2026

Evento Pré-temporada – 22 de março – Circuito Panamericano Pirelli

1ª Etapa – 12 de abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 01 de agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de agosto – Londrina (PR)

7ª Etapa – 20 de setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 01 de novembro – Chapecó (SC)

9ª Etapa / Grande Final – 29 de novembro – Brasília (DF)

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