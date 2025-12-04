Todas as categorias

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir à sexta-feira de treinos livres do GP de Abu Dhabi
Cada vez mais técnico, Di Grassi é atração na abertura da F-E em São Paulo
NASCAR Brasil Interlagos II

Das terras para pistas: Ricardo Rotilli estreia na NASCAR Brasil em Interlagos pela equipe MX Vogel

Piloto mato-grossense encara a final do campeonato ao lado dos maiores nomes do automobilismo nacional

Redação Motorsport.com
Publicado:
Ricardo Rotilli

Foto de: Divulgacao

A MX Vogel amplia sua formação na etapa final da temporada 2025 da NASCAR Brasil, que acontece neste fim de semana (6 a 7), em Interlagos, na capital paulista. A equipe anuncia a estreia de Ricardo Rotilli, piloto revelado no automobilismo de terra e um dos nomes mais consistentes do autocross e do kartcross no Mato Grosso e agora vivendo a primeira experiência no asfalto - justamente na pista mais emblemática do país.

Leia também:

Aos 35 anos, natural de Santo Augusto (RS) e morador de Tangará da Serra (MT), Rotilli chega para integrar o grid após uma trajetória acelerada no esporte. Ele começou no automobilismo em 2022, com o kartcross, e, desde então, acumulou resultados expressivos: título estadual do Autocross PRO, campeão estadual do Autocross PRO Am, campeão estadual de Kartcross B, além de presença constante entre os líderes do Autocross Brasil.

"Meu histórico como piloto é recente. Entrei em um carro de corrida, um kart cross, em 2022. Comecei no campeonato de kart cross naquele ano e já me dei bem nas primeiras corridas", lembra. A transição veio em 2024. "Optei em ir para o autocross, que é uma categoria maior, e no meu primeiro ano de campeonato brasileiro venci corridas e fiquei em terceiro, sem praticamente nunca ter andado na categoria", conta.

Agora, a estreia na NASCAR Brasil acontece em um cenário que combina desafio e oportunidade. "Para mim, essa oportunidade é diferenciada porque não é só pagar para estar dentro, tem o quesito 'mérito'", diz Rotilli. "Será um desafio gigante, mas ao mesmo tempo uma experiência fantástica", avalia.

"Vou entrar de cara numa final do campeonato com pilotos de alto escalão disputando título", destaca. A meta, ele faz questão de manter no centro. "A expectativa é ao menos ser competitivo. Quero evitar acidentes, ficar o maior tempo possível dentro da corrida e passar na bandeirada final. Para mim isso já vai ser o maior objetivo do final de semana" adianta.

Rotilli reforça a MX Vogel em uma das etapas mais importantes do ano — e encara o fim de semana com a mesma mentalidade que acelerou sua ascensão nas pistas de terra. "Vamos viver cada momento e ver o que acontece", resume.

