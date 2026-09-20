Gabriel Casagrande viveu uma aventura para conseguir chegar a Curvelo neste sábado e disputar a última etapa da temporada regular da NASCAR Brasil.

O líder do campeonato estava nos Estados Unidos no início da semana participando de uma corrida da ARCA Menards Series e precisava retornar ao Brasil para disputar a corrida em Minas Gerais. Em entrevista ao Motorsport.com, o paranaense relatou a maratona de voos desde quinta-feira à noite para chegar até o Circuito dos Cristais.

"Fiquei bastante cansado da corrida, é uma experiência que não temos fisicamente nada parecido aqui. Ela terminou umas oito horas da noite, até eu fazer o debriefing, arrumar tudo e vir embora, nós chegamos em Charlotte já era mais de meia noite. Dormi, acordei às quatro horas da manhã para pegar o avião lá, voei de Charlotte para Boston, Boston - São Paulo, São Paulo - Belo Horizonte com pouquíssimo tempo de escala."

Gabriel Casagrande; ARCA Series

"Em BH eu cheguei no hotel era uma e meia da manhã, acordei às cinco para pegar o carro e vir para Curvelo, cheguei aqui oito e meia. Hoje à noite vai ser uma daquelas noites que vou ter umas 12 horas de sono direto."

O tricampeão da NASCAR Brasil também deu mais detalhes da experiência na categoria americana com a equipe MCM Racing . A ARCA é a última 'etapa' antes dos pilotos chegarem até as três séries principais da NASCAR americana.

Com pouco tempo para se adaptar e tendo um dia de testes em uma pista diferente do traçado de Bristol, Casagrande finalizou a participação em 15º e destacou o tamanho do aprendizado vivido nos dias em que esteve em terras norte-americanas.

"Foi sensacional. Eu sabia que seria difícil, sabia que seria muito pegado. Era a decisão de campeonato da Arca e resolveram me colocar nessa barca e eu prontamente aceitei. Sabia do desafio, sabia quão complicado seria, não somente por estar competindo numa situação dessa, mas também por estar enfrentando uma coisa completamente nova. Era um carro novo, uma pista curta com tamanha inclinação, o que torna a velocidade de contorno nas curvas muito maior. "

"Tentei me preparar ao máximo com o uso do simulador. Quando a gente foi pra lá, também tinha um dia de testes pra me ambientar com o carro, não foi numa pista parecida com Bristol, na questão de inclinação mas, sim, no comprimento da volta. Fiz o que podia e mesmo assim ainda falta muito, ainda tenho muito que aprender. A gente tem que ser muito muito humilde, pé no chão e não dá para achar que ia sair daqui chegar lá e brigar pela vitória. Sabíamos que seria difícil, tentei fazer o melhor possível com o que tinha nas mãos."

"Chegou um momento da corrida que eu sabia que não tinha velocidade para passar ninguém e aí foi um pensamento meu, de mais de 30 anos de idade, de trazer o carro para casa, de não fazer nada de errado."

Gabriel Casagrande; ARCA Series

"Tentei aproveitar o máximo tempo de pista que eu tive, não me envolver em nenhuma confusão. Sabia que poderia coletar algumas posições por conta de acidentes e de alguns problemas que podiam acontecer. Isso aconteceu. Consegui ganhar algumas posições. Tive uma ou duas ultrapassagens em pista que foram muito legais de serem feitas e depois fui aprendendo. A pista vai mudando muito. Então, você tem que realmente estar bem disposto a aprender, isso que é o principal."

Por não ter participado do primeiro treino livre na sexta-feira e ter ido à pista somente na manhã deste sábado, na segunda sessão de treinamento, Gabriel foi um dos primeiros a marcar tempo na classificação. O piloto não teve um quali tranquilo e para as duas corridas deste domingo, inicia apenas na 18ª colocação.

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