A terceira etapa da NASCAR Brasil Series, realizada de 16 a 18 de maio no Autódromo de Interlagos, representou um verdadeiro equilíbrio no campeonato. Com atuações de peso, a etapa paulista embaralhou a tabela de classificação e consagrou novos líderes.

Rubens Barrichello, com duas vitórias incontestáveis, assumiu a liderança geral. Já na divisão Challenge, Alfredo Ibiapina e Felipe Tozzo agora dividem a ponta, evidenciando o alto nível da categoria.

O domínio de Barrichello (Ford #91) em Interlagos foi absoluto. Largando bem e administrando o ritmo com maestria, o veterano venceu as duas corridas do fim de semana e saltou da quarta para a primeira colocação, somando agora 94 pontos — 19 a mais que o vice-líder.

“Gostei muito de guiar o carro da NASCAR Brasil e Interlagos foi uma dádiva, porque há muito tempo que eu não ganhava uma corrida em Interlagos e ganhar duas, então... Tudo encaixou muito direitinho e eu tenho uma gratidão enorme. A classificação atual no campeonato é um resultado de uma série de fatores”, disse Barrichello, que revelou não disputar a próxima etapa, em Tarumã (RS), por compromissos previamente assumidos antes da decisão de participar da temporada do campeonato.

Thiago Camilo, também da Full Time, teve outro fim de semana consistente e foi recompensado: saltou do oitavo para o segundo lugar na tabela, com 75 pontos. “Não tem nada sendo construído sozinho. Ainda estamos passando por alguns processos de adaptação entre equipe e piloto, mas o trabalho de ambos tem dado certo”, explicou o paulistano do Ford #21.

A etapa paulista provocou uns verdadeiros rearranjos entre os dez primeiros colocados. Barrichello teve o maior salto: 52 pontos somados. Camilo (+45) e Victor Andrade (+22) também avançaram com força. O top 3 agora tem Barrichello (94), Camilo (75) e Vitor Genz (68), com 26 pontos separando o primeiro do terceiro — uma margem confortável, mas longe de ser definitiva.

Desempate milimétrico na Challenge

Na divisão Challenge, Alfredinho Ibiapina e Felipe Tozzo protagonizam um empate técnico: ambos têm 94 pontos, com vantagem para Ibiapina no critério de desempate. “A adaptação foi tranquila e me encontrei muito no carro. A maior dificuldade foi engolir a última etapa em Interlagos. Estava muito rápido, mas tive problema na sonda duas vezes. Mesmo assim conseguimos assegurar a liderança. Agora, é manter o foco e ampliar essa vantagem”, avaliou Ibiapina, um dos mais jovem do grid.

Aos 17 anos, o curitibano impressiona pela maturidade dentro e fora da pista. “Temos de manter o pé no chão. Foram apenas três etapas, ainda restam seis”, completou.

Felipe Tozzo, da Team RC, também vive grande momento e aposta na regularidade. “O que me trouxe a esta posição do campeonato acredito que foi a maneira de como eu entro na pista esse ano. Focado em pontuar e terminar corridas, evitando acidentes”, destacou o catarinense. “Não dá para ficar tranquilo nessa posição. O campeonato é muito longo ainda. Os concorrentes estão muito próximos”, disse.

Enquanto Ibiapina e Tozzo dispararam, Jorge Martelli, que chegou líder, agora ocupa a terceira posição, com 86 pontos. Gabryel Romano foi o piloto que mais cresceu na etapa: subiu três colocações e somou 41 pontos a mais que na prova anterior. Apesar disso, Martelli segue firme na disputa.

Próxima parada: Tarumã

A quarta etapa do campeonato acontece de 13 a 15 de junho no tradicional circuito de Tarumã, em Viamão (RS). Se o equilíbrio marcou o início da temporada, Interlagos inaugurou um novo capítulo: mais disputado, estratégico e imprevisível. A julgar pelo alto nível técnico dos pilotos e das equipes, a briga pelo título promete fortes emoções — e está só começando.

