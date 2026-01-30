Décadas de experiência, um novo capítulo: Denis Navarro na NASCAR Brasil

Denis Navarro acaba de ser anunciado como novo piloto da NASCAR Brasil e da Cavaleiro Sports na temporada 2026 da NASCAR Brasil Series. Navarro chega ao elenco com muita experiência e vontade de brigar pelo pódio desde a primeira etapa, no dia 12 de abril em Santa Cruz do Sul (RS).

Navarro desembarca na NASCAR Brasil trazendo décadas de experiência. Vice-campeão Brasileiro de Marcas, o paulista é daqueles pilotos difíceis de tirar da disputa, acostumado a grids cheios, corrida dura e decisão tomada em décimos de segundo. Começou no kart, competindo no Brasil e na América do Sul, e fez a transição para os monopostos na Fórmula Ford; passou pela Fórmula Chevrolet e chegou à Fórmula 3 Sul-Americana. Em 2009, correu nos Estados Unidos pela F-Star Mazda e, no retorno ao país, disputou a Copa Montana antes de iniciar sua trajetória na Stock Car, categoria em que competiu por 14 temporadas.

A parceria com a Cavaleiro não é novidade para quem acompanha o paddock. Eles já dividiram box antes, e agora passam a trabalhar juntos sob a bandeira da NASCAR, com a equipe estreando na categoria e apostando alto para já chegar incomodando. “É muito legal continuar com a Cavaleiro neste novo desafio. A NASCAR Brasil vem crescendo e se consolidando cada vez mais no país, e é muito bom fazer parte disso junto com a equipe”, afirma Navarro. “Como a Cavaleiro também está estreando na categoria, vamos construir essa história juntos. Vamos correr a temporada completa de 2026”.

A estreia já acontece em grande estilo, com Navarro e a Cavaleiro Sports acelerando o novo RiSE26, o Chevrolet Camaro #5. Piloto e equipe estão contando os dias para colocar a nova máquina na pista e encarar as nove etapas da temporada 2026, passando por circuitos de perfis variados. “O calendário está bem diversificado, sem repetir nenhuma praça, e tem a questão de andar nos circuitos ovais, que são diferentes. Estou na expectativa”, finaliza.

