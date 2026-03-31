O piloto brasiliense Gustavo Bandeira Lopes, de 27 anos, é o mais novo nome confirmado no grid da NASCAR Brasil Series para a temporada 2026. Com uma trajetória construída majoritariamente em monopostos e experiência internacional, o competidor inicia agora um novo capítulo no automobilismo ao ingressar de vez nas corridas de turismo.

Natural de Brasília (DF), Gustavo começou sua carreira no kart e rapidamente migrou para categorias de fórmula, onde competiu na Europa e consolidou sua base técnica. Nos últimos anos, passou a explorar o universo dos carros de turismo, com destaque recente na Porsche Cup, onde conquistou uma vitória marcante nos 500 km de Interlagos, resultado que reforçou sua evolução e abriu portas para novos desafios.

Agora, ao assumir o volante do Chevrolet Camaro #85 da equipe paranaense Team RC, o piloto encara a NASCAR Brasil como uma oportunidade de crescimento e afirma estar motivado para a nova fase.

“Estou muito motivado para este novo desafio e confiante de que será uma temporada de evolução e grandes resultados”, destacou Bandeira.

O formato sprint é um dos pontos de atenção do piloto neste início de campeonato. “As corridas iniciais irão exigir uma rápida adaptação ao carro e ao estilo de pilotagem. Já faz alguns anos desde a última vez que competi nesse formato, que traz muita emoção e exige bastante arrojo”, explicou.

Sobre a categoria, Gustavo demonstra entusiasmo com o momento vivido pela NASCAR Brasil. “As expectativas são as melhores possíveis. A categoria está em constante crescimento e, com o carro novo (RiSE26), acredito que possa se consolidar ainda mais entre as principais do automobilismo nacional”, afirmou.

A temporada terá início no tradicional circuito gaúcho de Santa Cruz do Sul, pista que o piloto já conhece, embora reconheça os desafios. “É um dos poucos circuitos em que já andei, ainda na Fórmula 3. Mesmo assim, tenho bastante a me adaptar. Espero fazer um bom trabalho para começar com o pé direito”, completou.

Ficha do piloto

• Nome completo: Gustavo Bandeira Lopes

• Data de nascimento: 02/03/1998

• Naturalidade: Brasília (DF)

• Número: 85

• Carro: Chevrolet

• Instagram: @gbandeira_1 / @teamrc_

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