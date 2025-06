As atividades válidas pela quarta etapa da NASCAR Brasil no Autódromo Internacional de Tarumã, em Viamão (RS), começaram nesta sexta-feira. O primeiro treino foi favorável para Galid Osman, do Chevrolet (#99), da equipe Team RC, que dominou a sessão de treino livre disputada nesta sexta-feira (13), no circuito de 3.045m de extensão. O dia contou com temperaturas na casa de 8ºC a 20ºC e céu aberto.

Galid comentou sobre a pista e o que espera para as corridas deste sábado. “É uma realmente um dos traçados que eu mais gosto de guiar no Brasil. Amanhã serão duas voltas decisivas para garantir uma boa posição no grid de largada com inversão dos primeiros colocados, além dos 25 pontos válidos para o pole position”, destacou.

“É preciso voltar a pensar no campeonato,principalmente porque chegamos praticamente na metade do calendário brasileiro, agora é a hora de brigar realmente pelo campeonato, precisamos de bons pontos nessa etapa”, completou.

Etapa Inverse Race

Um dos diferenciais no regulamento para a etapa é a classificação, que terá início às 11h40, e seguirá a ordem inversa do segundo treino oficial em grupos (3 ou 4 carros) - apenas um piloto da dupla classifica. Após duas voltas lançadas classificam para a primeira corrida e a pontuação para este treino valerá pontos como aplicados para as corridas: 1º lugar, 25 pontos; 2º lugar; 20 pontos; 3º lugar, 16 pontos; 4º lugar, 14; 5º, 12, 6º, 10; 7º, 8; 8º, 6; 9º, 4; 10º, 3; 11º, 2 e 12º lugar, recebe 1 ponto.

Para a formação do grid de largada – Inverse Race – na 1ª prova, será de acordo com o treino classificatório da 7ª a 24ª posições e haverá a inversão das posições dos 06 (seis) melhores classificados e formarão suas posições de largada da seguinte forma: o 1º colocado inverte para a 6ª posição; 2º lugar em 5ª posição; 3º lugar na 4ª posição; 4º lugar na 3ª posição; 5º lugar para a 2ª posição e 6º lugar na 1ª posição.

Para a segunda prova, será o resultado da primeira corrida, com os seis primeiros colocados, tendo suas posições novamente invertidas.

