Embalado por vitória, Tito Giaffone mira liderança da NASCAR Brasil no Velocitta
Piloto da Full Time Sports venceu no interior paulista em 2025 e mira repetir desempenho que lhe rendeu primeiro lugar em Interlagos neste final de semana
Tito Giaffone
Foto de: Vanderley Soares
A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2026 neste final de semana, com a disputa da quarta etapa, marcada para o Velocitta, autódromo localizado em Mogi Guaçu (SP). Piloto que defende a Full Time Sports, Tito Giaffone chega embalado pela vitória entre os pilotos da categoria Challenge na última rodada dupla, disputada no Autódromo de Interlagos, e mira no triunfo no interior paulista.
Tito aparece na vice-liderança entre os competidores da categoria Challenge, distante apenas cinco pontos em relação ao líder da tabela de classificação. Além disso, o piloto possui uma vitória dentro de sua categoria justamente no Velocitta, conquistada na última temporada. Por isso, o dono do carro número 15 parte com boas expectativas para a etapa.
“A gente vem de um resultado muito forte em Interlagos, com vitória na Challenge e um top 5 geral, disputando com pilotos mais experientes. No Velocitta é importante ter uma boa classificação, pois é uma pista em que as ultrapassagens são difíceis. Tenho boas lembranças de lá, com vitória, e espero repetir o desempenho do ano passado”, disse Tito Giaffone.
A programação da NASCAR Brasil no Velocitta tem início na sexta-feira, quando será realizado o primeiro treino livre. O sábado contará com mais um ensaio e a classificação seguida da Sprint Race, com início às 13h. O domingo é reservado para as corridas, marcadas para 9h e 14h15. SBT, RedeTV!, ESPN, Disney+ e YouTube mostram as corridas.
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