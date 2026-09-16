Entenda como funcionará o sistema de Playoffs que definirá o campeão da NASCAR Brasil 2026
Etapa 'mata-mata' acontecerá em Chapecó e a grande final em Brasília
A NASCAR Brasil desembarca em Curvelo, Minas Gerais, para a última etapa da temporada regular de 2026 antes de embarcar nos Playoffs.
Novidade deste ano, a fase 'mata-mata' funcionará da seguinte forma:
Os 12 melhores pilotos da temporada se classificam para uma fase decisiva que contará com seis corridas. Estes 12 serão bonificados com 20 pontos extras que serão adicionados à pontuação conquistada após as sete etapas regulares.
A primeira etapa acontece no Autódromo de Chapecó, no início de novembro, e terá três corridas ao longo do fim de semana.
Ao fim da etapa, apenas os seis melhores avançam para a disputa do título. Esses seis, recebem mais dez pontos extras. A final acontecerá no Circuito Oval de Brasília, no fim de semana do dia 29 de novembro, e também contará com três corridas para definir o campeão da temporada.
Atualmente, os 12 melhores geral são: Gabriel Casagrande, Arthur Gama, Thiago Camilo, Nicolas Costa, Vitor Genz, Cacá Bueno, Murilo Rocha, Galid Osman, Alfredinho Ibiapina, Victor Andrade, Ricardo Maurício, Denis Navarro.
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