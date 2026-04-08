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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

ESPN renova parceria com NASCAR Brasil por mais duas temporadas

Acordo assegura transmissões ao vivo, análises e conteúdos exclusivos

Publicado:
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Foto de: Luciano Santos

A ESPN renovou os direitos de transmissão da NASCAR Brasil por mais duas temporadas, garantindo cobertura completa de uma das principais competições de automobilismo do país. A temporada 2026 tem início em 12 de abril e o assinante terá à disposição todo conteúdo no linear e no streaming através do plano Premium do Disney+, que terão uma programação especial para marcar o início do campeonato.

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Com a renovação, a ESPN continuará transmitindo todas as etapas ao vivo, além de oferecer análises, bastidores, entrevistas exclusivas e conteúdos especiais sobre pilotos e equipes, reforçando sua posição como casa do automobilismo no Brasil.

“O automobilismo é um dos pilares estratégicos da ESPN e acompanhamos a NASCAR Brasil com muito cuidado e atenção. Nosso objetivo é inovar na forma de transmitir, comunicar e valorizar cada detalhe da categoria, oferecendo experiências únicas e conteúdo de alta qualidade. Renovar essa parceria reafirma nosso compromisso com o esporte e com a emoção que a NASCAR Brasil proporciona dentro e fora das pistas”, afirma Carlos Maluf, Head de Esportes da The Walt Disney Company Brasil.

A NASCAR Brasil reúne pilotos de diferentes regiões em corridas que combinam velocidade, estratégia e tecnologia. Ao longo dos anos, a categoria se consolidou como um espaço para talentos emergentes e grandes nomes do automobilismo brasileiro, atraindo público de todas as idades e entusiastas das pistas.

A temporada 2026 promete movimentar equipes, pilotos e fãs em todo o país. A ESPN estará presente em cada curva, trazendo cobertura detalhada e conteúdo exclusivo. A marca também reforça seu catálogo de esportes a motor, que inclui MotoGP, Moto2, Moto3, Fórmula Indy (IndyCar), NASCAR (Americana) e DTM, ampliando ainda mais as opções para os fãs de velocidade.

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