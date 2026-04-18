NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

Estreia de duas mulheres é um marco para o grid da NASCAR Brasil

Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli correm pela SG28 by Pole Motorsport e colocam o campeonato em um capítulo raro da história mundial da categoria

Redação Motorsport.com
Publicado:
Equipe SG28

Foto de: Luciano Santos

Domingo (12) entrou para a memória recente da NASCAR Brasil com um detalhe que vai além da bandeirada. Pela primeira vez, duas mulheres largaram no mesmo grid da categoria e defendendo a mesma estrutura: a SG28 by Pole Motorsport. Nos Ford Mustang #25 e #97, Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli transformaram a etapa de Santa Cruz do Sul (RS) em um daqueles dias que o cronômetro registra, mas a história guarda por muito mais tempo.

A dimensão desse momento aparece também no nível esportivo das duas estreantes. Tatiana chega ao campeonato com currículo construído em alguns dos ambientes mais exigentes do automobilismo mundial. A colombiana foi a primeira mulher da era moderna a competir na Fórmula 2, atuou como piloto de testes da Alfa Romeo na Fórmula 1, acelerou na IndyCar, encarou a Super Formula japonesa e alinhou em Le Mans com protótipos LMP2.

Depois de tudo isso, escolheu abrir outra frente ao estrear no turismo brasileiro. E saiu da primeira experiência assimilando rapidamente as particularidades da categoria. “Acho que foi muito importante entender o formato, tanto da classificação como de como funcionam as carreiras, as largadas de dois em paralelo, como se sente o carro”, afirmou.

No mesmo box, Bruna representa uma carreira moldada em diferentes escolas de pilotagem. Natural de Caibi, em Santa Catarina, começou no kart, passou pela Fórmula Junior Brasil e pela Fórmula 4 Sul-Americana, competiu nos Estados Unidos na U.S. F2000 e ganhou projeção internacional ao integrar a W Series em 2021 e 2022.

De volta ao país, acumulou quilometragem em carros de turismo antes de assumir o novo desafio na NASCAR Brasil. Na estreia, encontrou um fim de semana que exigiu repertório completo. “Treinos e classificação no seco, corrida 1 no molhado e corrida 2 no seco. Eu me senti confortável, acho que o piloto precisa estar preparado para qualquer condição”, resumiu.

As duas chegaram para competir, evoluir e disputar resultado. Tatiana deixou claro que a primeira etapa serviu como base técnica para o que vem pela frente. “Aprendemos muito nesta primeira etapa em Santa Cruz. Estamos analisando tudo isso para, espero, chegarmos melhor preparadas para Cascavel”, disse a colombiana. Bruna apontou a mesma direção, sem rodeios: “Acho que já mais adaptada ao carro e com como funciona todo o final de semana, sem dúvida o objetivo é brigar por vitória”, garantiu a catarinense.

A repercussão desse marco seguirá além dos boxes. Nos dias 18 e 19 de maio, no Centrosul, em Florianópolis, Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli participam de um dos painéis no Conexa + ACIF. O evento terá um encontro dedicado a alta performance e estratégia, conectando a experiência das duas em categorias de elite ao pioneirismo que agora carregam no automobilismo nacional. É a pista encontrando o palco, com conteúdo nascido da prática e não da teoria.

464525_1199009_nascar_feed_girlsonthegrid

Foto de: Divulgação

Marcas femininas na trajetória da NASCAR Series

Quando se amplia a lente, o feito brasileiro ganha ainda mais relevância. Em toda a história global das séries NASCAR, desde 1949, episódios com múltiplas mulheres no mesmo grid existiram, mas sempre de forma rara e pontual.

Na temporada inaugural da Strictly Stock, Sara Christian, Ethel Flock Mobley e Louise Smith dividiram pista. Em 1977, a Cup Series voltou a reunir três nomes femininos em Talladega, com Janet Guthrie, Christine Beckers e Lella Lombardi.

Décadas depois, categorias de base e acesso registraram novos capítulos esporádicos, como grids femininos na ARCA (Automobile Racing Club of America, categoria de base e desenvolvimento ligada ao universo NASCAR nos Estados Unidos) e formações específicas de equipe, casos ainda tratados como exceção histórica.

Por isso, o que aconteceu em Santa Cruz do Sul não cabe apenas na estatística. A chegada de Tatiana Calderón e Bruna Tomaselli coloca a NASCAR Brasil em sintonia com uma transformação global e mostra que competitividade e diversidade podem ocupar o mesmo box. Em um esporte acostumado a celebrar centésimos, às vezes o avanço real vem em passos que não aparecem na cronometragem.

