NASCAR Brasil Interlagos II

EXCLUSIVO: Cavaleiro Sports fará parte da NASCAR Brasil a partir de 2026

Equipe terá quatro carros na próxima temporada, se tornando o quinto time do campeonato

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Cavaleiro Sports Logo

A NASCAR Brasil entrará em uma nova fase de sua trajetória em 2026 com o RISE26, novo carro da categoria. Além da nova máquina, uma quinta equipe se juntará ao campeonato, que começa em março do ano que vem: a Cavaleiro Sports.

Leia também:

O time contará com quatro carros no grid e o comandante da equipe confirmou com exclusividade ao Motorsport.com esta grande novidade.

“Tenho um relacionamento antigo com a NASCAR Brasil”, disse Beto Cavaleiro. “Eu corri aqui em 2012, logo que a categoria voltou como Sprint Race, inclusive fui vice-campeão com o Eduardo Leite. É uma categoria que eu tenho um carinho enorme, pelo Thiago Marques, pela família Marques, todos sempre me acolheram muito bem.”

“Fui convidado ano passado pra entrar nesse time e eu achei que não era a hora ainda, mas ele sempre insistia comigo. Falei que ia fazer com dois carros para começarmos a experimentar, ele insistiu que eu fizesse quatro, e eu aceitei.”

“Primeiro, tenho que agradecer a todo desse time da NASCAR Brasil, ao Thiago Marques em especial, todo esse evento que a gente está dentro e agora é trabalhar para poder fazer uma equipe grande.”

Não haverá aumento do grid em 2026. A Cavaleiro terá quatro carros, junto com a Mattheis e MX Vogel. Full Time e RC seguirão com seis carros, totalizando 24 assentos.

Com programas na Stock Car, F4 Brasil, Copa Truck e outras participações, a Cavaleiro expande ainda mais suas operações no ano que vem. Beto explicou o bom momento que o automobilismo nacional vive, com o crescente interesse de empresas querendo apoiar o esporte.

“Eu acho que me surpreendeu de dois anos pra cá, o automobilismo encheu todas as categorias, você percebe que dois anos atrás a Copa HB20 tinha acabado, eu tinha 22 carros, hoje eu estou indo com 41 carros, não tem onde pôr gente, nós vemos isso na Stock Car, uma concorrência por várias vagas.”

“Eu estou recebendo três, quatro ligações por dia de pilotos, mesmo eu já fechado os meus carros, então a gente percebe esse bom momento. A NASCAR, eu não estou falando que está fácil, mas não estou tendo dificuldade de fechar os pilotos."

"Acho que o automobilismo, em geral, as empresas entenderam o ‘onde eu vou colocar meu dinheiro’, então isso fez com que começou a ‘brotar’ pilotos. Agora estão se profissionalizando ou na Truck ou na NASCAR, hoje você ganha dinheiro na HB20, ganha dinheiro na NASCAR, ganha dinheiro na Truck, antes era mais a Stock Car, com esse relacionamento, esse B2B com o patrocinador.”

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Erick Gabriel
