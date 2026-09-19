Felipe Malinowski é sexto no classificatório da NASCAR Brasil em Curvelo
Piloto faz ótimo resultado em sua estreia na categoria e em circuitos ovais
Foto de: Jose Mario Dias
Neste sábado, os carros pisaram fundo para o treino qualificatório da NASCAR Brasil em Curvelo (MG). O melhor resultado da principal patrocinadora do automobilismo mundial ficou por conta do estreante, Felipe Malinowski.
Em seu primeiro final de semana na NASCAR, Malinowski conseguiu a sexta posição. Com o quali em formato diferente, os pilotos tiveram direito a apenas quatro voltas, um de cada vez na pista e precisavam tirar total proveito disso. O estreante chegou a assumir o top 5 com seu tempo, mas foi ultrapassado por um concorrente que fez a tomada de tempo depois.
Malinowski, que também pilota para a Shell na Copa HB20 e foi vice-campeão no ano passado, faz jornada dupla neste fim de semana e corre em circuito oval, uma tradição do automobilismo americano que não é totalmente comum nas categorias brasileiras.
"Estou muito grato por estar aqui. Agradeço a Shell pela confiança e também ao Ricardo Zonta. Minha expectativa é muito boa, estou evoluindo a cada sessão e aprendendo bastante com o pessoal da Cavaleiro Sports. O objetivo é se divertir e aprender cada vez mais para ser competitivo e buscar um bom resultado", celebrou.
MADRI é a PIOR pista da F1? Quais MERECEM ficar? Contas para ANTONELLI e Bortoleto | FELIPE MOTTA
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