Nesta sexta-feira, a pilota Antonella Bassani realizou uma série de estreias para sua carreira. Acostumada a ser pioneira no automobilismo brasileiro, a catarinense participou pela primeira vez de atividades da NASCAR Brasil e andou pela primeira vez em uma pista de seu estado natal, no autódromo de Chapecó.

Apesar de um cenário especial, o primeiro dia da pilota catarinense contou com muitos desafios. Em uma das primeiras voltas, uma quebra no carro abreviou o resto das atividades de sexta-feira. No entanto, a equipe Full Time já trabalha para deixar a máquina nas melhores condições possíveis para o resto do final de semana.

Antonella conta com o apoio dos patrocinadores locais em um fim de semana muito especial para o automobilismo catarinense. O carro #72 conta com patrocínios de Fast Tecnologia Industrial, Pneubest e Rede de Postos Tradição, marcas nascidas em Santa Catarina. A pilota nascida em Concórdia também conta com patrocínio da Volda.

Parte do grid integral da Porsche Carrera Cup, Bassani foi indicada nesta semana para representar a marca no Porsche Jr Programme, seletiva mundial que proporciona subsídios para corridas Porsche na Europa e a chance de seguir carreira como piloto de fábrica da marca. Antonella é a primeira mulher representando o Brasil nesse estágio.

O final de semana continua amanhã, com o segundo treino livre e a qualificação, que será de apenas três voltas rápidas para cada piloto. Os ingressos já estão esgotados para o domingo, onde serão realizadas três corridas, sendo uma de manhã e duas à tarde. A NASCAR Brasil pode ser assistida pelos canais oficiais da categoria nas redes sociais.

“É totalmente diferente das outras pistas que já andei, ainda mais em um oval para a direita, já que as pistas nesse formato costumam virar para a esquerda. Eu gostei muito e estou feliz por estar correndo do lado de casa, já que Concórdia fica a apenas uma hora de Chapecó", iniciou.

" É um privilégio muito grande em correr no primeiro autódromo de Santa Catarina e acho que todos estão sentindo a energia que o povo do Oeste do estado leva para o automobilismo. Desde o início, todos eles me apoiaram e agora tenho certeza que eles também vão apoiar o automobilismo brasileiro em geral”, finalizou.

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