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NASCAR Brasil Velocitta

Firás Fahs estreia na NASCAR Brasil Series com a Team RC no Velocitta

Jovem talento de Foz do Iguaçu encara seu primeiro desafio na categoria neste fim de semana, em Mogi Guaçu (SP)

Publicado:
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Firás Fahs

A quarta etapa da temporada 2026 da NASCAR Brasil Series marcará um momento especial na carreira do jovem piloto Firás Wassim Fahs. Aos 17 anos, o paranaense de Foz do Iguaçu fará sua estreia na categoria neste fim de semana (27 e 28 de junho), no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), defendendo a Team RC a bordo do Chevrolet #3.

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Apaixonado pelo automobilismo desde a infância, Firás iniciou sua trajetória no kart aos sete anos de idade. Desde então, construiu uma carreira sólida nas pistas, passando por categorias como a Stock Light e a Fórmula Delta. Entre seus principais resultados está a conquista da Copa Brasil de Kart OKN, em 2025.

A oportunidade de integrar o grid da NASCAR Brasil surgiu em um momento importante de sua evolução no automobilismo. “Comecei este ano nos carros de turismo, disputando a Stock Light, e queria correr em mais categorias para adquirir experiência. Surgiu então essa oportunidade de correr na NASCAR Brasil junto com o Team RC. Estou muito feliz e motivado para esse novo desafio”, destacou o piloto.

Para Firás, disputar uma das principais categorias do automobilismo nacional representa um passo significativo em sua carreira. “A NASCAR Brasil é uma das maiores categorias do automobilismo brasileiro e poder fazer parte deste grid é motivo de muito orgulho”, afirmou.

Inspirado por nomes como Max Verstappen e Ayrton Senna, o piloto chega ao Velocitta focado em acelerar seu processo de adaptação ao carro e à categoria. “A expectativa é conseguir me adaptar o mais rápido possível para fazer um bom trabalho e buscar um resultado positivo já na estreia”, completou.

Fora das pistas, Firás divide seu tempo entre corridas de rua e treinos de muay thai. Fã da culinária árabe e apaixonado pelo circuito de Interlagos, ele define sua personalidade com uma frase que resume sua postura dentro e fora das pistas: “Busco evoluir todos os dias, com disciplina para agir e curiosidade para aprender”.

A etapa terá transmissão ao vivo pelo SBT, no domingo, a partir das 9 horas. O público também poderá acompanhar as disputas pela ESPN, Disney+ e pelo canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@nascarbrasil).

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