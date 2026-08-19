A temporada 2026 da NASCAR Brasil chega neste final de semana a sua sexta etapa, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Piloto que defende a AMattheis Vogel, Gabriel Casagrande parte para o norte paranaense em busca da liderança do campeonato após vencer o estágio inicial da última etapa, em Cuiabá (MT).

Após a passagem pela capital de Mato Grosso, o dono do carro número 83 aparece na segunda posição na tabela de classificação, apenas quatro pontos distante do líder do campeonato. Na última vez em que a categoria visitou o circuito de 3.145 metros, Casagrande conquistou um pódio, e garantiu a pole position da etapa.

“Vamos para Londrina com o objetivo de sempre, que é o de brigar pelas primeiras posições e somar o máximo de pontos possíveis. A gente vem de uma etapa em Cuiabá em que venci a primeira corrida e que o ritmo do carro era muito bom, então confio na equipe para manter esse desempenho para, quem sabe, terminar o final de semana na ponta do campeonato”, disse Gabriel Casagrande.

Na atual temporada, Casagrande tem três vitórias, incluindo o estágio inicial da etapa de Cuiabá, que teve a pontuação de uma corrida, além de quatro pódios e cinco chegadas entre os cinco melhores. Desta forma, o piloto tem 140 pontos somados restando duas etapas para o final da primeira fase do campeonato, que terá playoffs para definir o campeão.

A programação da sexta etapa da NASCAR Brasil terá início nesta sexta-feira, quando ocorrem um treino extra e a primeira sessão livre. O sábado terá mais um ensaio e a classificação com a Sprint Race, a partir de 14h05. As corridas estão marcadas para o domingo, às 9h e 14h.

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