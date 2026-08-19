Gabriel Casagrande mira liderança da NASCAR Brasil em rodada dupla de Londrina
Piloto da AMattheis Vogel aparece apenas quatro pontos distante da ponta da classificação e foca em resultados positivos no norte paranaense
Foto de: Rodrigo Guimarães
A temporada 2026 da NASCAR Brasil chega neste final de semana a sua sexta etapa, marcada para o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR). Piloto que defende a AMattheis Vogel, Gabriel Casagrande parte para o norte paranaense em busca da liderança do campeonato após vencer o estágio inicial da última etapa, em Cuiabá (MT).
Após a passagem pela capital de Mato Grosso, o dono do carro número 83 aparece na segunda posição na tabela de classificação, apenas quatro pontos distante do líder do campeonato. Na última vez em que a categoria visitou o circuito de 3.145 metros, Casagrande conquistou um pódio, e garantiu a pole position da etapa.
“Vamos para Londrina com o objetivo de sempre, que é o de brigar pelas primeiras posições e somar o máximo de pontos possíveis. A gente vem de uma etapa em Cuiabá em que venci a primeira corrida e que o ritmo do carro era muito bom, então confio na equipe para manter esse desempenho para, quem sabe, terminar o final de semana na ponta do campeonato”, disse Gabriel Casagrande.
Na atual temporada, Casagrande tem três vitórias, incluindo o estágio inicial da etapa de Cuiabá, que teve a pontuação de uma corrida, além de quatro pódios e cinco chegadas entre os cinco melhores. Desta forma, o piloto tem 140 pontos somados restando duas etapas para o final da primeira fase do campeonato, que terá playoffs para definir o campeão.
A programação da sexta etapa da NASCAR Brasil terá início nesta sexta-feira, quando ocorrem um treino extra e a primeira sessão livre. O sábado terá mais um ensaio e a classificação com a Sprint Race, a partir de 14h05. As corridas estão marcadas para o domingo, às 9h e 14h.
AULA de HELINHO: Tetra da Indy500, RIVALIDADES, o FLERTE com a F1 via Toyota, BORTOLETO e MUITO MAIS
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Embalado por vitória em Imola Alexander Jacoby mira disputa do título da ELMS em sua estreia na pista de Spa
Ricardo Zonta e Galid Osman buscam mais pontos na etapa de Londrina da NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: SG28 Racing corre em casa por mais pódios
Cacá Bueno parte para Londrina e busca primeiras posições na NASCAR Brasil
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários