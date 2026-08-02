Gabriel Casagrande vence estágio de etapa em Cuiabá e mantém vice-liderança da NASCAR Brasil

Piloto que defende a AMattheis Vogel na NASCAR Brasil, Gabriel Casagrande venceu o estágio inicial da quinta etapa da temporada 2026, disputada na noite desse sábado (1) no Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. O dono do carro número 83 tomou a liderança ainda nas voltas iniciais e garantiu o triunfo na primeira parte da disputa. O resultado, aliado ao 14º posto no estágio final, mantém o paranaense na vice-liderança do campeonato.

A primeira parte da corrida contou com 35 minutos de duração. Casagrande tomou a ponta na quarta volta da prova e manteve a ponta até o complemento do primeiro estágio no anel externo de 2.800 metros. No segundo segmento, o paranaense relargou da quinta posição e se manteve no grupo dos líderes quando, com menos de dez minutos para o final, rodou após ser tocado por um adversário.

“O sábado foi positivo apesar do incidente. A gente teve uma vitória com um ritmo muito bom, então estou satisfeito. Uma pena que, novamente, deixei a disputa pela vitória por um piloto da outra classe que me tirou da corrida. Fico triste por isso, mas, feliz pela vitória no primeiro estágio. Conquistei pontos importantes. Saio com um saldo positivo e vamos ter mais coisas boas nesse ano”, disse Casagrande.

Passada a etapa na capital mato-grossense, Casagrande soma 140 pontos e mantém a vice-liderança do campeonato da NASCAR Brasil, distante quatro pontos do líder. Na atual temporada, o piloto possui três vitórias, obtidas em Santa Cruz do Sul, Cascavel e no estágio inicial em Cuiabá, que contou pontos como uma corrida isolada, além de quatro pódios e cinco top 5.

A NASCAR Brasil dá sequência à temporada 2026 nos dias 22 e 23 de agosto, quando visita o Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), para a sexta etapa do ano, e a penúltima antes do início dos playoffs que definirão o título.

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