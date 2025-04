Gabryel Romano mira o pódio em Londrina na NASCAR Brasil 2025

O piloto paulistano Gabryel Romano da equipe RMattheis, disse estar ansioso para retornar à Londrina (PR) para a segunda etapa da NASCAR Brasil 2025, dias 11 a 13, no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

“Corri nessa pista no ano passado. É um traçado bem técnico, com poucos pontos de ultrapassagem e trecho com ponto cego. Farei o melhor para conquistar o pódio”, afirmou o piloto que em 2024 estreou na NASCAR Brasil fazendo história como piloto mais jovem a competir no campeonato e garantindo pódio em todas as etapas do calendário.

“Tenho focado no condicionamento físico e nos treinos no simulador, que fazem uma grande diferença nas corridas. Mesmo sendo meu segundo ano no automobilismo, estou determinado a fazer uma grande temporada”, contou.

Os competidores largarão para a primeira corrida de Londrina, dia 12, no pôr do sol, pilotando com uma luminosidade diferente da usual. Por isso, a etapa foi batizada de #sunsetrace. O traçado de 3.146 metros é conhecido por ser técnico e travado, exigindo precisão dos pilotos devido às curvas em descida e subida, que tornam as freadas e retomadas mais desafiadoras.

Ao ser questionado sobre as mudanças nas equipes da NASCAR Brasil este ano, o piloto se mostrou bastante satisfeito. Anteriormente, os carros e o staff das equipes eram fornecidos pela própria NASCAR Brasil. A partir desta temporada, quatro grandes escuderias do automobilismo nacional assumiram a operação dos carros, cada uma com seis veículos no grid.

“A mudança do formato das equipes neste ano foi uma atitude inovadora que só fez engajar ainda mais a categoria, que vem com um nível de grande competitividade e pilotos bem experientes”, observou.

“Na primeira etapa tivemos certa dificuldade para acertar o setup do carro e também um contratempo na caixa de direção. Mas minha equipe, a RMattheis, trabalhou intensamente e me entregou um carro competitivo. É um time muito dedicado, que busca sempre o melhor”, salientou.

As transmissões ao vivo das corridas estarão disponíveis no canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube (@NASCARBrasil).

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST analisa SUPRESAS e DECEPÇÕES da MotoGP 2025 + MOTOCICLISMO BRASILEIRO!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!