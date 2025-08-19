Galid Osman decide título da NASCAR Brasil no Velocitta

Em seu primeiro ano na NASCAR Brasil, Galid Osman chega ao Velocitta com a Shell para escrever um dos capítulos mais marcantes da temporada: a etapa Match Point que definirá o campeão da temporada 2025 no Campeonato Brasil.

Vice-líder do campeonato com 134 pontos, o piloto do carro #99 preparado pela equipe RCM tem a chance de transformar uma campanha de estreia consistente e repleta de destaques em título nacional — resultado que coroaria de forma memorável a trajetória construída ao longo de 2025.

A etapa, marcada para o fim de semana de 22 a 24 de agosto, promete ser uma das decisões mais acirradas da história recente da categoria. Com 75 pontos em jogo, distribuídos entre a pole position e as duas corridas, pelo menos cinco pilotos seguem matematicamente vivos na disputa, cenário que reforça ainda mais a imprevisibilidade do campeonato.

Desde a abertura em Campo Grande, Galid Osman assumiu consistentemente a dianteira da disputa. Em Tarumã, ele foi o mais rápido no classificatório, garantindo a volta mais rápida com 01min10s872 e somando 25 pontos extras que impulsionaram sua campanha.

Na inédita etapa noturna em Cascavel, Galid desembarcou com a liderança da tabela graças à regularidade ao longo da temporada e mesmo com o lastro de performance e adversidades, ele largou em sétimo e manteve ritmo de pódio até o final — terminando em quinto e mantendo-se na vice-liderança do campeonato, a apenas um ponto do líder.

O palco da final é o Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), um traçado técnico que exige concentração absoluta dos pilotos. Serão utilizados 3.438 metros da versão curta do circuito, com 14 curvas seletivas. Entre os pontos de destaque, estão a Curva da Caipirinha — variante que remete à icônica Eau Rouge de Spa-Francorchamps e que deixa a volta mais veloz — e a exigente Ferradura, trecho em que técnica e precisão podem definir posições.

“Estou bastante ansioso para essa decisão", disse. "No meu primeiro ano na NASCAR, já poder disputar o título contra pilotos tão fortes é um privilégio enorme. Chegamos em segundo lugar, a apenas um ponto do Rubinho, com 75 pontos ainda em jogo, então a situação está totalmente aberta no campeonato".

"Agora todos vão sem o peso do BOP, o peso do sucesso, e acredito que podemos voltar a ter a mesma performance da penúltima etapa, quando largamos em primeiro. Então, vamos lutar por esse título até a última volta".

Vivendo a expectativa de sua primeira disputa de título na NASCAR Brasil, Galid ressalta o privilégio de chegar tão forte logo na estreia. A programação da etapa começa na sexta-feira (22), com o Shakedown e o primeiro treino oficial. No sábado (23), as atividades retomam às 8h30, para a segunda sessão de treinos, seguido da classificação e a primeira corrida do fim de semana, às 16h05.

A grande decisão será no domingo (24), a partir das 14h15, com transmissão ao vivo pela RedeTV!, ESPN e Disney+, além do canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube.

