Galid Osman disputa título da NASCAR Brasil

Galid Osman corre neste fim de semana em Interlagos por mais um título com a Shell. O competidor do carro #99 é um dos postulantes aos títulos em jogo na NASCAR rasil neste fim de semana. E ele vai acelerar com contratos renovados tanto com a Shell quanto com o Team RC.
Titular do carro #99 parte para sua 8ª temporada como piloto Shell no próximo ano.
Galid realiza em 2025 sua primeira temporada na NASCAR Brasil e foi protagonista desde o início. Ele liderou o campeonato, cravou pole, ganhou corrida em oval e terminou em terceiro lugar o campeonato brasileiro, encerrado após a sexta etapa no Velocitta. Depois de 8 etapas no ano, ele é o terceiro colocado na pontuação overall e no special edition.
Galid Osman disse: “Foi um ano fantástico. Eu achava que seria uma aposta vir competir na NASCAR Brasil e a aposta foi acertada. Não por acaso a Shell já se interessou em renovar o contrato comigo e partimos para mais uma temporada juntos. Eu estou muito orgulhoso em concorrer por este título com a Shell e vou competir esta final ainda mais tranquilo sabendo que o ano que vem já temos a segurança de estar com o mesmo patrocínio e com a mesma equipe que rendeu tanto nessa temporada.”
A etapa final tem três corridas. Duas corridas classificatórias terão as suas largadas no sábado, a partir das 15h30. No domingo, a programação de largada da segunda bateria será a partir das 9h40 e a corrida decisiva às 16h05, todas com transmissão ao vivo.
O Special Edition no Autódromo de Interlagos valerá 61 pontos. O treino classificatório terá duas voltas lançadas, formará o grid das duas primeiras corridas. O resultado destas provas consolida a ordem de largada da corrida final no domingo. E o pole automaticamente poderá escolher sua posição de 1º ao 10º lugar do grid para a primeira corrida, e com esta escolha terá sua posição invertida para a segunda corrida. Do 11º em diante, seguem a posição conquistada na classificação normalmente para as duas corridas.
O grid de largada da corrida 3 será de acordo com a somatória de pontos conquistados na corrida 1 e 2, que valem 18 pontos corridos cada uma: 1º, 18; 2º, 17; 3º, 16; 4º, 15; 5º 14; 6º 13; 7º, 12; 6º, 11; e assim por diante. Já a última corrida terá 25 pontos regulares: 1º, 25; 2º, 20; 3º, 16; 4º, 14; e assim por diante.
As corridas 1 e 2 terão duração de 23 minutos e mais uma volta, já a corrida 3 será de 25 minutos e mais uma volta.
