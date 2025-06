Galid Osman faz a pole da etapa da NASCAR Brasil em Tarumã

A equipe Shell teve um sábado repleto de ação nos exigentes circuitos de Tarumã (RS), pela NASCAR Brasil e Copa HB20, e em Montreal, no Canadá, com destaque para Galid Osman, que conquistou sua primeira pole position na NASCAR Brasil.

Osman já havia liderado os treinos da sexta-feira e neste sábado manteve o bom desempenho, garantindo a pole position inédita em sua trajetória na categoria. Nesta etapa, a classificação teve peso especial, com o piloto da pole recebendo 25 pontos — a mesma pontuação de uma vitória em corrida.

Na primeira prova do fim de semana, devido à regra do grid invertido, Galid largou da sexta posição e apresentava bom ritmo, ocupando o quinto lugar, quando se envolveu em uma disputa acirrada na curva 1 com outro concorrente. O toque forçou o carro #99 a rodar, mas ele conseguiu retornar à prova e ainda finalizou entre os dez primeiros, somando pontos importantes para o campeonato.

Neste domingo, Galid largará pela primeira vez da posição de honra na NASCAR Brasil, em uma pista onde já havia liderado o grid na Stock Car. A corrida está marcada para às 14h.

“Nosso foco principal era classificar bem e conquistar a pole, estamos vindo bem no campeonato e disputando o título", disse Galid. "Essa era uma das classificações mais importantes da temporada e começamos muito bem, lideramos o treino ontem e estava muito confiante".

"Conquistar a pole me deixou muito feliz, já é minha segunda pole seguida nessa pista, a primeira vez foi quando corria na Stock Car. Tarumã é uma pista muito difícil de ultrapassar, então, vamos focar em fazer uma corrida consistente e conquistar o máximo de pontos possíveis".

Já no Canadá, Aurélia Nobels enfrentou uma jornada intensa na F1 Academy, com duas corridas no sábado. Na primeira prova, válida pela bateria adiada da etapa de Miami, a brasileira largou da quinta posição e fez uma corrida consistente, alcançando o quarto lugar. No entanto, um incidente entre as líderes a obrigou a cair para o final do pelotão. Mesmo assim, conseguiu se recuperar e terminou na nona posição, dentro da zona de pontuação.

Na segunda corrida do dia, Aurélia estava em oitavo lugar e prestes a marcar mais pontos, mas foi atingida por outra competidora e forçada a abandonar a prova. Neste domingo, ela encerra sua participação na etapa de Montreal na terceira corrida, com largada marcada para 11h55.

