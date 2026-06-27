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Relato do treino livre
NASCAR Brasil Velocitta

Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta

Murilo Rocha ficou em segundo lugar com uma diferença de apenas 0s117, vice-líder Thiago Camilo completou os três primeiros

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Publicado:
Gui Backes; A.Mattheis Vogel; NASCAR Brasil

Gui Backes; A.Mattheis Vogel; NASCAR Brasil

Foto de: Luciano Santos

A quarta etapa da NASCAR Brasil segue a todo vapor! Correndo no Autódromo Velocitta neste fim de semana, a categoria realizou o segundo treino livre na manhã deste sábado (27) e o mais rápido da sessão foi Gui Backes, piloto da A.Mattheis Vogel, com o tempo de 1m37s477.

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Em uma sessão limpa, os pilotos tiveram os últimos 45 minutos de preparação antes da classificação, marcada para acontecer nesta tarde, a partir das 13h (Brasília).  

O jovem Murilo Rocha foi o segundo colocado, apenas 0s117 atrás, com o vice-líder Thiago Camilo em terceiro lugar - depois de liderar a sessão da sexta-feira. O líder Nicolas Costa foi apenas o 17º e o terceiro colocado, Gabriel Casagrande o oitavo.

Resultado segundo treino livre

1 - Gui Backes

2 - Murilo Rocha

3 - Thiago Camilo

4 - Alfredinho Ibiapina

5 - Victor Andrade

6 - Cacá Bueno

7 - Ricardo Zonta

8 - Gabriel Casagrande

9 - Tito Giaffone

10 - Felipe Tozzo

11 - Firás Fahs

12 - Vitor Genz

13 - Arthur Gama

14 - Denis Navarro

15 - Tatiana Calderón

16 - Jorge Martelli

17 - Nicolas Costa

18 - Witold Ramasauskas

19 - Bruna Tomaselli

20 - Galid Osman

21 - Dudes Castroneves

22 - Ricardo Maurício/Seid

23 - Julinho Berlanda

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