Gui Backes lidera segundo treino livre da NASCAR Brasil no Velocitta
Murilo Rocha ficou em segundo lugar com uma diferença de apenas 0s117, vice-líder Thiago Camilo completou os três primeiros
Gui Backes; A.Mattheis Vogel; NASCAR Brasil
Foto de: Luciano Santos
A quarta etapa da NASCAR Brasil segue a todo vapor! Correndo no Autódromo Velocitta neste fim de semana, a categoria realizou o segundo treino livre na manhã deste sábado (27) e o mais rápido da sessão foi Gui Backes, piloto da A.Mattheis Vogel, com o tempo de 1m37s477.
Em uma sessão limpa, os pilotos tiveram os últimos 45 minutos de preparação antes da classificação, marcada para acontecer nesta tarde, a partir das 13h (Brasília).
O jovem Murilo Rocha foi o segundo colocado, apenas 0s117 atrás, com o vice-líder Thiago Camilo em terceiro lugar - depois de liderar a sessão da sexta-feira. O líder Nicolas Costa foi apenas o 17º e o terceiro colocado, Gabriel Casagrande o oitavo.
Resultado segundo treino livre
1 - Gui Backes
2 - Murilo Rocha
3 - Thiago Camilo
4 - Alfredinho Ibiapina
5 - Victor Andrade
6 - Cacá Bueno
7 - Ricardo Zonta
8 - Gabriel Casagrande
9 - Tito Giaffone
10 - Felipe Tozzo
11 - Firás Fahs
12 - Vitor Genz
13 - Arthur Gama
14 - Denis Navarro
15 - Tatiana Calderón
16 - Jorge Martelli
17 - Nicolas Costa
18 - Witold Ramasauskas
19 - Bruna Tomaselli
20 - Galid Osman
21 - Dudes Castroneves
22 - Ricardo Maurício/Seid
23 - Julinho Berlanda
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