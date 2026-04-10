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NASCAR Brasil Santa Cruz do Sul

GUIA: Tudo o que você precisa saber sobre a temporada 2026 da NASCAR Brasil

Quarto ano do campeonato chega repleto de novidades e com perspectiva de crescimento ainda maior

Erick Gabriel
Erick Gabriel
Editado:
Carros da NASCAR Brasil 2026

Carros da NASCAR Brasil 2026

Foto de: Luciano Santos

A NASCAR Brasil Series dará o pontapé inicial da quarta temporada de sua história a partir do final de semana, onde Santa Cruz do Sul recebe uma das principais categoria do Brasil.

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O momento é de ansiedade entre categoria, equipes, pilotos e fãs, já que uma série de novidades começarão a ser colocadas em prática. A principal delas é o novo carro, o RISE 26, o primeiro modelo nascido como ‘NASCAR’, com o anterior ainda vindo da era GT Sprint Race.

O carro será 80 kg mais leve, com motor central V6, alimentado por etanol 100%, entregará cerca de 360 cv (60 a mais que o anterior) e está acoplado a um câmbio de seis marchas com sistema power shift e acionamento por 'borboletas'. A suspensão do tipo double wishbone completa o pacote, assegurando mais estabilidade e eficiência em curvas.

Ficha técnica do RISE 2026

Arquitetura: Chassi modular 3-peças (clips dianteiro/traseiro + célula central)
Célula: Aço inox polido 304
Carroceria: Fibra de carbono; controle dimensional Hexagon
Motor: NB-26 V6, 360 cv
Combustível: Etanol 100%
Transmissão: 6 marchas, power shift e paddle
Torque (max.): 55 kgf•m
Peso: 960 kg
Relação peso/potência: 2,66 kg/cv
Suspensão: Double wishbone (triângulos)
Rodas: RAW
Pneus: Pirelli TH4, medida 265/645R18 PZERO (composto especial para a NASCAR Brasil)
Volante: TMC, fibra de carbono, multifuncional
Tanque: Kevlar, 90 L
Metria/ECU: Pro Tune (aquisição) + Ghost (dash) + Injepro (injeção)


Novo formato de campeonato

Assim como a NASCAR dos Estados Unidos, a ‘irmã’ brasileira também adotará um sistema de campeonato com fases distintas. O playoff será introduzido na categoria principal, fazendo com que as duas últimas etapas, Chapecó e Brasília, ganhem um peso maior na decisão do título.

Da primeira até a sétima etapa estão previstas duas corridas, além de uma prova sprint classificatória que também distribui pontos. Nas duas últimas rodadas teremos três corridas cada para a definição do campeão.

A pontuação das corridas ‘normais’ será diferente das sprints, confira:

Corridas

Posição Pontos
25
20
16
14
12
10
8
6
4
10º 3
11º 2
12º 1

Sprints

Posição Pontos
10
8
6
4
2
1

Grid recheado

Mais uma vez nomes consagrados do automobilismo brasileiro vão se misturar com grandes promessas, com um mix perfeito para a competitividade característica da categoria.

Entre os novos rostos estão Ricardo Maurício, Nicolas Costa, Tatiana Calderón e muito mais. Além dos pilotos, novas equipes chegam para a temporada, de maneira independente ou apoiadas com outros times.

FULL TIME
8 - Alfredinho Ibiapina*
15 - Tito Giaffone*
21 - Thiago Camilo
22 - Victor Andrade
46 - Vitor Genz
55 - Murilo Rocha*
 
TEAM RC
0 - Cacá Bueno
11 - Witold Ramasauskas*
57 - Felipinho Tozzo*
85 - Gustavo Bandeira*
87 - Jorge Martelli
 
A. MATTHEIS VOGEL
18 - Allam Khodair
28 - Gui Backes*
69 - Nicolas Costa
83 - Gabriel Casagrande
 
CAVALEIRO SPORTS
5 - Denis Navarro
9 - Arthur Gama
10 - Ricardo Zonta
99 - Galid Osman

CAVALEIRO SPORTS BY POLE MOTORSPORT
90 - Ricardo Maurício / Alex Seid
 
POLE MOTORSPORT
34 - Dudes Castroneves*
 
SG28 BY POLE MOTORSPORT
25 - Tatiana Calderón*
97 - Bruna Tomaselli*

*Categoria Challenge

Calendário sem repetições

A NASCAR Brasil de 2026 contará com nove etapas, sem nenhuma praça se repetindo durante o campeonato. O início será dado neste fim de semana em Santa Cruz do Sul, no interior gaúcho, e a final será em Brasília, no dia 29 de novembro. Entre ovais e os anéis externos, serão quatro etapas em que a competição ganhará o verdadeiro ‘estilo NASCAR’ de competição, em Cuiabá, Goiânia, Curvelo e Brasília.

Calendário completo:

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

Onde acompanhar

Como tradição, o Motorsport.com estará novamente acompanhando cada movimento da NASCAR Brasil em 2026, com uma cobertura detalhada no site, redes sociais e plataformas de vídeo.

O canal da categoria no YouTube transmitirá os qualis e todas as corridas do campeonato. Assim como no ano passado, os canais ESPN e o Disney+ também exibirão as provas.

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