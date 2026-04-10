GUIA: Tudo o que você precisa saber sobre a temporada 2026 da NASCAR Brasil

A NASCAR Brasil Series dará o pontapé inicial da quarta temporada de sua história a partir do final de semana, onde Santa Cruz do Sul recebe uma das principais categoria do Brasil.

O momento é de ansiedade entre categoria, equipes, pilotos e fãs, já que uma série de novidades começarão a ser colocadas em prática. A principal delas é o novo carro, o RISE 26, o primeiro modelo nascido como ‘NASCAR’, com o anterior ainda vindo da era GT Sprint Race.

O carro será 80 kg mais leve, com motor central V6, alimentado por etanol 100%, entregará cerca de 360 cv (60 a mais que o anterior) e está acoplado a um câmbio de seis marchas com sistema power shift e acionamento por 'borboletas'. A suspensão do tipo double wishbone completa o pacote, assegurando mais estabilidade e eficiência em curvas.

Ficha técnica do RISE 2026

Arquitetura: Chassi modular 3-peças (clips dianteiro/traseiro + célula central)

Célula: Aço inox polido 304

Carroceria: Fibra de carbono; controle dimensional Hexagon

Motor: NB-26 V6, 360 cv

Combustível: Etanol 100%

Transmissão: 6 marchas, power shift e paddle

Torque (max.): 55 kgf•m

Peso: 960 kg

Relação peso/potência: 2,66 kg/cv

Suspensão: Double wishbone (triângulos)

Rodas: RAW

Pneus: Pirelli TH4, medida 265/645R18 PZERO (composto especial para a NASCAR Brasil)

Volante: TMC, fibra de carbono, multifuncional

Tanque: Kevlar, 90 L

Metria/ECU: Pro Tune (aquisição) + Ghost (dash) + Injepro (injeção)



Novo formato de campeonato

Assim como a NASCAR dos Estados Unidos, a ‘irmã’ brasileira também adotará um sistema de campeonato com fases distintas. O playoff será introduzido na categoria principal, fazendo com que as duas últimas etapas, Chapecó e Brasília, ganhem um peso maior na decisão do título.

Da primeira até a sétima etapa estão previstas duas corridas, além de uma prova sprint classificatória que também distribui pontos. Nas duas últimas rodadas teremos três corridas cada para a definição do campeão.

A pontuação das corridas ‘normais’ será diferente das sprints, confira:

Corridas

Posição Pontos 1º 25 2º 20 3º 16 4º 14 5º 12 6º 10 7º 8 8º 6 9º 4 10º 3 11º 2 12º 1

Sprints

Posição Pontos 1º 10 2º 8 3º 6 4º 4 5º 2 6º 1

Grid recheado

Mais uma vez nomes consagrados do automobilismo brasileiro vão se misturar com grandes promessas, com um mix perfeito para a competitividade característica da categoria.

Entre os novos rostos estão Ricardo Maurício, Nicolas Costa, Tatiana Calderón e muito mais. Além dos pilotos, novas equipes chegam para a temporada, de maneira independente ou apoiadas com outros times.

FULL TIME

8 - Alfredinho Ibiapina*

15 - Tito Giaffone*

21 - Thiago Camilo

22 - Victor Andrade

46 - Vitor Genz

55 - Murilo Rocha*



TEAM RC

0 - Cacá Bueno

11 - Witold Ramasauskas*

57 - Felipinho Tozzo*

85 - Gustavo Bandeira*

87 - Jorge Martelli



A. MATTHEIS VOGEL

18 - Allam Khodair

28 - Gui Backes*

69 - Nicolas Costa

83 - Gabriel Casagrande



CAVALEIRO SPORTS

5 - Denis Navarro

9 - Arthur Gama

10 - Ricardo Zonta

99 - Galid Osman

CAVALEIRO SPORTS BY POLE MOTORSPORT

90 - Ricardo Maurício / Alex Seid



POLE MOTORSPORT

34 - Dudes Castroneves*



SG28 BY POLE MOTORSPORT

25 - Tatiana Calderón*

97 - Bruna Tomaselli*

*Categoria Challenge

Calendário sem repetições

A NASCAR Brasil de 2026 contará com nove etapas, sem nenhuma praça se repetindo durante o campeonato. O início será dado neste fim de semana em Santa Cruz do Sul, no interior gaúcho, e a final será em Brasília, no dia 29 de novembro. Entre ovais e os anéis externos, serão quatro etapas em que a competição ganhará o verdadeiro ‘estilo NASCAR’ de competição, em Cuiabá, Goiânia, Curvelo e Brasília.

Calendário completo:

1ª Etapa – 12 de Abril – Santa Cruz do Sul (RS)

2ª Etapa – 03 de Maio – Cascavel (PR)

3ª Etapa – 31 de Maio – Interlagos (SP)

4ª Etapa – 28 de Junho – Velocitta (SP)

5ª Etapa – 02 de Agosto – Cuiabá (MT)

6ª Etapa – 23 de Agosto – Goiânia (GO)

7ª Etapa – 20 de Setembro – Curvelo (MG)

8ª Etapa – 31 de Outubro – Chapecó (SC)

9ª Etapa – 29 de Novembro – Brasília (DF)

Onde acompanhar

Como tradição, o Motorsport.com estará novamente acompanhando cada movimento da NASCAR Brasil em 2026, com uma cobertura detalhada no site, redes sociais e plataformas de vídeo.

O canal da categoria no YouTube transmitirá os qualis e todas as corridas do campeonato. Assim como no ano passado, os canais ESPN e o Disney+ também exibirão as provas.

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