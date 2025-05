A NASCAR Brasil vem ampliando a cada etapa seu espaço no cenário do automobilismo nacional e se confirma como uma das principais modalidades da América do Sul. A terceira etapa da temporada 2025, realizada entre os dias 16 a 18 de maio, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, veio para comprovar esse crescimento.

As arquibancadas, camarotes e paddocks do autódromo estavam completamente lotados. Além do sucesso nas pistas e na presença do público, a NASCAR Brasil tem ampliado sua atuação digital de forma exponencial. O site oficial, as redes sociais e, especialmente, o canal da NASCAR Brasil no YouTube têm registrado um aumento significativo no número de acessos e no engajamento dos fãs.

Para se ter ideia, a transmissão da Corrida 2 da etapa paulistana no canal oficial da NASCAR Brasil no YouTube bateu recordes em diversos indicadores, incluindo alcance de público, tempo médio de exibição e participação no chat ao vivo. Isso mostra que a modalidade não só está atraindo atenção, mas também conquistando uma nova geração de fãs do automobilismo.

O número de profissionais da imprensa credenciados também foi recorde, reunindo repórteres, fotógrafos, cinegrafistas e influenciadores digitais de todo país, ampliando ainda mais o alcance e a repercussão do evento.

Com números expressivos e presença marcante tanto nas pistas quanto no ambiente digital, a NASCAR Brasil se consolida como uma das categorias mais relevantes do esporte a motor no país. O público brasileiro caminha para se tornar tão apaixonado quanto o norte-americano.

“Sabemos que estamos no princípio e confiamos muito no projeto NASCAR Brasil. Os membros da NASCAR dos Estados Unidos que estiveram na etapa de Interlagos estão muito empolgados. Com a descentralização da gestão das equipes, as maiores escuderias do Brasil vieram para cá, com pilotos de renome nacional e internacional se juntando aos competidores de ponta de nosso campeonato. A comunidade apaixonada por automobilismo está vendo nosso crescimento acontecer passo a passo”, avalia Thiago Marques, representante da NASCAR Brasil.

Uma comitiva do alto escalão da NASCAR, formada por Chad Seigler (diretor do escritório internacional), Scott Prime (diretor de estratégias), Steve Phelps (comissário da NASCAR) e Tom Dannemiller (representante da entidade junto à direção da NASCAR Brasil), esteve em São Paulo para acompanhar de perto a terceira etapa da temporada 2025. A visita teve como objetivo fortalecer o relacionamento com a operação brasileira e observar de perto o desempenho da categoria. Os executivos destacaram o elevado nível de organização, a competitividade em pista e o forte engajamento do público, reforçando o papel da NASCAR Brasil como parte estratégica e consolidada da presença internacional da marca.

