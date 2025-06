A NASCAR Brasil desembarca para a quarta etapa na tradicional pista gaúcha de Tarumã, com nada menos que 75 pontos em disputa (25 para o pole, além dos 75 para o vencedor de cada corrida da etapa). É o cenário ideal para Galid Osman escalar a tabela de classificação.

O piloto Shell do carro #99 preparado pela equipe RC já conquistou pole no desafiador traçado situado no município de Viamão pela Stock Car e, depois de três etapas em sua temporada de estreia na NASCAR Brasil, está plenamente adaptado à categoria.

Vale destacar que, na atual temporada, a NASCAR Brasil tem o grid mais laureado de sua história. É reflexo do interesse crescente de pilotos e patrocinadores na categoria que tem se destacado no mercado nacional, fruto de um trabalho promocional consistente e da sinergia com o time norte-americano da NASCAR, a maior categoria de carros de turismo do planeta.

Primeiro campeão da história da TCR Brasil há dois anos, depois de mais de uma década de destaque na Stock Car, Galid retornou neste ano aos carros de tração traseira na NASCAR Brasil e tem se destacado desde a primeira etapa na nova categoria. Ele classificou o carro na primeira fila na abertura do campeonato em Campo Grande, foi ao pódio em Londrina e vem de um top 5 em Interlagos.

A meta agora é mais uma jornada consistente, com performance desde os treinos livres para buscar a pontuação em jogo no quali e nas duas corridas do fim de semana. As provas são exibidas ao vivo pela Rede TV!.

“Estou muito animado para correr em Tarumã, onde tenho histórico positivo inclusive com pole na Stock Car. O campeonato chega à quarta etapa e temos que pontuar o máximo possível. Nesta corrida são 75 pontos em jogo, já que o classificatório paga 25, diferente das outras que valeram 5. Então é importante aproveitar bem os treinos, classificar o carro na frente e lutar por mais pódios para a Shell”, disse Galid Osman

Nascar Brasil - Etapa 4 - Tarumã (RS):

Sexta-feira, 13 de junho

09h50 às 10h10 - NASCAR Brasil - Shakedown 1

15h30 às 16h15 - NASCAR Brasil - Treino Oficial 1 (máximo 18 voltas)

Sábado, 14 de junho

09h10 às 09h55 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2 (máximo 18 voltas)

12h40 às 13h25 – NASCAR Brasil - Treino Oficial 2

11h40 às 12h40 – Qualifying – 2 voltas por carro - AO VIVO YouTube

15h18 – CORRIDA 1 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO RedeTV e YouTube



Domingo, 15 de junho

08h30 às 08h40 – Warm Up

14h18 – CORRIDA 2 – Etapa 4 (25 min + uma volta) - AO VIVO RedeTV e YouTube)

URGENTE: STROLL CONFIRMADO para GP do CANADÁ; DRUGOVICH NÃO fará estreia na F1 e FOCA em LE MANS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!